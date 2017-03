Emotivo acto a 25 años del atentado a la Embajada de Israel

En Suipacha y Arroyo se llevó a cabo un multitunario acto en el que participaron políticos, referentes de la cultura y de la colectividad judía y sobrevivientes del ataque.

Veinticinco años pasaron del atentado terrorista a la Embajada de Israel, que provocó la muerte a 29 personas y heridas a más de 250. Tras difundir la campaña #Pazsinterror, se llevó a cabo un multitudinario acto central en Arroyo y Suipacha.

En el comienzo del acto se leyeron los nombres de las 22 víctimas identificadas (hay 7 cuerpos que nunca se pudieron identificar) y los sobrevivientes, acompañados de políticos, hicieron un homenaje con ofrendas florales a las víctimas.

El vicejefe del Gobierno de la Ciudad Diego Santilli, la canciller Susana Malcorra, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fueron algunos de los funcionarios que participaron del acto.

“El atentado a la Embajada fue un atentado contra todo nuestro país. Sin justicia no hay república. Aquí seguiremos estando, somos las voces de lo que estuvieron callados, somos los rostros de los que ya no están”, dijo el arquitecto Gabriel Pichon, sobreviviente al atentado. Y agregó: “Pedimos y seguiremos pidiendo descubrir y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales de la masacre y volvemos a exigir a los jueces de la Nación hacer justicia de una vez y para siempre”, pidió.

Por su parte, Yuval Rotem, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, apuntó contra Irán en su discurso: “Planificó y perpretó el atentado mediante su brazo ejecutor, Hezbollah“. Y pidió que no solo se persiguiera a quienes hicieron el atentado, sino también a quienes lo financiaron.

Durante el acto oficial también tomó la palabra Ilán Sztulman, embajador de Israel en la Argentina, quien dijo que “Irán continúa fomentando el terror y se comporta como si nada hubiera pasado y dice que está contra la violencia”.

