El juez rechazó prohibir la salida del país de los productores del recital del Indio Solari y embargarles las cuentas

Ambas medidas cautelares las había solicitado la fiscal Susana Alonso. El magistrado Carlos Villamarín las rechazó. Fernando Burlando se constituyó como abogado de las víctimas.

El juez de Olavarría, Carlos Villamarín, rechazó hoy un pedido de la fiscal Susana Alonso de prohibir la salida del país y embargarles las cuentas a los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, los productores de En Vivo S.A., la responsable del recital de Carlos El Indio Solari, donde hubo dos personas muertas y decenas terminaron heridas e intoxicadas.

Fuentes del caso confirmaron que la medida fue adoptada hoy por el magistrado, ante el requerimiento que hizo la fiscal con el objetivo de evitar un entorpecimiento de la investigación o de las consecuencias legales y patrimoniales que podría tener ambos empresarios por “los daños y lesiones” que sufrieron los espectadores del show del sábado pasado.

Los informantes precisaron que ambos pedidos fueron rechazados por Villamarín -un magistrado que asumió en el año 2008 en Olavarría, tras pasar por los tribunales del partido bonaerense de Quilmes- por considerar que no había “verosimilitud del derecho”, como tampoco riesgo para la marcha de la causa.

La impactante imagen del recital del Indio Solari en Olavarría, donde se registraron dos muertos y decenas de personas resultaron heridas e intoxicadas.

La fiscal Alonso había apurado el ritmo de la investigación en las últimas horas, tras recibir una gran cantidad de pruebas, testimonios y documentos sobre la noche del descontrol en Olavarría, antes, durante y después del último recital de Carlos El Indio Solari. Si bien no modificó la carátula del caso, que se mantiene como “averiguación de causales de muerte” desde el mismo domingo, avanzó con el pedido de embargo y de prohibición de salida del país, que fue desactivado por el juez esta misma tarde.

Además, Fernando Burlando se constituyó como abogado de las familias de Javier León (36) y Juan Francisco Bulacio (42), las dos personas que murieron y cuya causa de deceso siguen sin ser confirmada, pese a que desde el martes están los resultados de las pericias toxicológicas, que dieron gran presencia de estupefacientes y alcohol en sus cuerpos.

De todos, el punto más crítico que aún falta de dilucidar es cuál es la acusación que pesará, por ahora, sobre los dos únicos “sospechosos” que tiene el caso, que son los hermanos Peuscovich. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Cambiemos), declaró como testigo y si bien está bajo investigación la falta de medidas de control y asistencia a cargo de la Municipalidad, su situación procesal no cambió.

Tampoco, por ahora, la del Indio Solari, aunque la fiscal Alonso puso a un perito contable y pidió información sobre la estructura societaria de En Vivo S.A. para determinar si existe algún tipo de nexo en la titularidad de la productora que desde hace 10 años le organiza los megarrecitales al cantautor. De hecho, la Inspección General de Justicia puso a la sociedad bajo monitoreo permanente.

En las últimas horas, la fiscal Alonso también recibió imágenes de drones que filmaron la noche del recital y que podrían servir para calcular la cantidad de gente que ingresó al predio de La Colmena, donde cantó el fundador de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. “Las imágenes que tenían hasta ahora estaban demasiado saturadas y no permitían hacer un cálculo exacto”, aclararon los informantes.

Otro punto relevante que sigue Alonso -que trabaja junto al fiscal de Azul Christian Urlezaga, recientemente incorporado al caso con autorización del fiscal general Marcelo Sobrino- es el testimonio de personal de seguridad del recital, debido a que habría existido una orden para liberar el ingreso y egreso al show.

Fuente: Clarín.

