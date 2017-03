Santamarina fue contundente y consiguió un valioso triunfo en Corrientes

El aurinegro fue efectivo y derrotó anoche por 2 a 0 a Boca Unidos. Martín Michel fue el encargado de marcar los goles del elenco tandilense. Los correntinos levantaron en el segundo tiempo pero fallaron en el área rival. El próximo partido será el lunes ante Atlético Paraná en el estadio San Martín.

En el cotejo pendiente de la séptima fecha de la B Nacional, el aurinegro hizo un muy buen trabajo, golpeó en los momentos justos y luego se encargó de jugar con el nerviosismo del dueño de casa para superarlo por 2 a 0 en Corrientes.

El equipo de Federico Domínguez, en una cancha muy pesada como consecuencia de las lluvias que se registraron antes y durante el compromiso, intentó buscar por los costados por intermedio de Ferreyra y Fabro. Sin embargo nunca pudieron conectarse con los delanteros como consecuencia del gran trabajo que hacían Piñero y Acevedo.

Ninguno de los dos podía hacer demasiado en un campo de juego que, con el correr de los minutos, hacía que los futbolistas empezarán a sentir el desgaste. Los correntinos intentaron con algunos centros que no arrojaron mayores inconvenientes en la última línea de los tandilenses.

Mientras que de a poco la sociedad entre Barrionuevo y Michel empezaba a dar señales de que sería una noche muy positiva. El delantero de los aurinegros lo tendría con un cabezazo cruzado que sería muy cerca del arco custodiado por Ojeda.

Hasta que sobre la media hora llegaría la primera emoción en la lluviosa noche correntina. Barrionuevo tomó el balón sobre la franja izquierda del mediocampo y metió un excelente pase para la llegada de Michel. El ex Grupo Universitario ingresando al área, y ante la salida de Ojeda, definió con una exquisita definición por sobre la humanidad de del golero para establecer el 1-0.

Boca Unidos sintió el impacto y trato de adelantarse nuevamente pero fallaría otra vez. Tuvo el balón pero nadie tenía la suficiente claridad como para generar alguna situación para poder contar con alguna posibilidad para descontar.

Ricardone, luego de una rebote, fue una clara muestra del nerviosismo que tenía el local. El experimentado defensor sacaría un disparo de media distancia que se iría lejos del arco de Joaquín Papaleo.

Cuando estaba por llegar al final la primera parte, Michel tomó el balón pasando la mitad de la cancha y asistió para la escapada de Barrionuevo por la izquierda. El volante ex Talleres llegó hasta el fondo de la cancha y metió un centro al área menor para la aparición de Michel que abajo del arco se encargó de definir para poner el 2-0.

De esta manera, el equipo de Héctor Arzubialde se iba al descanso ganando por dos goles. Los tandilenses fueron contundentes ya que tuvieron tres ocasiones y facturaron en dos oportunidades ante un adversario que no llevó peligro al arco de Papaleo.

Para el complemento, el técnico Federico Domíguez decidió por un par de modificaciones para tratar de poner tener mayor juego. El juvenil Mariano Miño le dio mas posesión pero no tuvieron nunca la profundidad necesaria para tratar de achicar la distancia.

Los correntinos siguieron manejando el trámite del partido pero el aurinegro estaba muy ordenado para evitar cualquier tipo de sorpresa. Ferreya, lanzado sobre la izquierda, probó con un tiro que rechazó Papaleo y en el rebote Fabro definió desviado.

El aurinegro estaba tranquilo por la victoria parcial, cerraba todos los caminos y no sufría demasiados sobre saltos ante un adversario nervioso y sin ideas. En una de las pocas chances del dueño de casa, Ross metió un centro que Valsangiacomo no alcanzó a definir correctamente.

Cuando se jugaba la media hora, Valsangiacomo se la bajo a Ross y el atacante definió cruzado pero Papaleo, con sus pies, evitó el descuento de Boca Unidos. Un rato después, tras centro de Ferreyra, Valsangiacomo se lo perdió sobre el segundo palo.

Los dueños de casa mejoraron claramente en la parte complementaria ante un adversario que se retraso demasiado para defender el triunfo. Los correntinos carecieron de claridad en los metros finales para poder soñar con cambiar la historia del encuentro.

Santamarina estuvo muy ordenado y golpeó en los momentos indicados en la etapa inicial. Barrionuevo y Michel, en la ofensiva, fueron determinantes al igual que lo realizado por Piñero y Acevedo. En la segunda parte, los correntinos fueron claramente superiores pero no pudieron plasmar en el marcador las que generaron.

El aurinegro fue inteligente para construir un buen triunfo que le permite llegar con cierto entusiasmo al juego del lunes ante Atlético Paraná, en lo que será la última fecha de la primera fase de la B Nacional.

BOCA UNIDOS 0 -SANTAMARINA 2

Boca Unidos (0): Juan Marcelo Ojeda; Rolando Ricardone, Alan Pérez, Ariel Morales, Osmar Ferreyra; Martín Fabro, Leonel Ríos, Diego Sánchez Paredes, Carlos Ross; Ignacio Valsangiacomo y Federico Nieto.

DT: Federico Domínguez

Santamarina (2): Joaquín Papaleo; Alfredo González, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Leonel Pierce, Nicolás Castro, Ezequiel Barrionuevo; Martín Michel y Angel Prudencio

DT: Héctor Arzubialde.

Arbitro: Ramón Guaymas.

Cancha: Boca Unidos.

Amonestados: Pierce, García Basso (S).

Cambios: Mariaño Miño x Ríos, Saúl Abecasis x Nieto y Mateo Ramírez x Ariel Morales en Boca Unidos. Jonathan Chaves x Michel, Facundo Castro x Prudencio y Agustín Politano x Sosa en Santamarina.

Goles: PT 30´ y 45´ Michel (S).

Comentarios

Comentarios