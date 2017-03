La tasa de desempleo bajó al cierre de 2016 a 7,6% de la oferta laboral

La tercera medición de la Encuesta Permanente de Hogares que hizo el nuevo Indec arrojó, conforme a la estacionalidad que caracteriza al último trimestre del año, sendas disminuciones de los indicadores de oferta y demanda laboral, en comparación con los tres meses previos. En el primer caso representó el 45,3% de la población y en el segundo el 41,9% de los habitantes, en ambos casos de los 31 aglomerados urbanos relevados.

De ahí surgió que tras un primer dato de 9,3% de desempleo de la población económicamente activa, estimado para el segundo trimestre de 2016, como punto de partida del actual Gobierno, se registraron sendas caídas consecutivas a 8,5% en el tercero y a 7,6% para el cuarto. Tanto los datos del cierre de 2015, como del primer cuarto del 2016, quedaron en suspenso por el “Apagón Estadístico” que para ese período determinó el Indec.

La proporción de subocupados demandantes, esto es, de los trabajadores con una actividad remunerada inferior a las 35 horas semanales pero que desean infructuosamente emplearse por más tiempo, fue de 7,2% de la población que participó del mercado, unas 880 mil personas en los 31 aglomerados, y unas 1,4 millones a nivel nacional.

A primera vista surge una clara recuperación del empleo y, consecuentemente, una reducción del desempleo en el curso del segundo semestre de 2016, coincidentemente con la desaceleración de la inflación y alguna reanimación selectiva de la generación de riqueza.

Pero no se puede avanzar mucho más, no sólo por la señalada falta del dato de un año antes, sino porque durante los ocho años previos la virtual intervención del sistema de estadística restó credibilidad a los datos de ese período, ya que mostraban una sostenida baja de la desocupación en un contexto de estancamiento de la actividad agregada y de la ausencia de creación de empleos productivos: sólo se expandía la burocracia estatal, como se observó también en el último año, en particular a nivel provincial y municipal.

