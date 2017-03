La CGT anunció un paro general para el 6 de abril

Lo comunicó el consejo Directivo de la CGT. Era uno de los principales reclamos de la marcha que terminó con violencia. Será sin movilización.

La CGT hará un paro general el próximo 6 de abril, según confirmaron hoy los líderes de la Confederación Obrera tras una reunión del Consejo directivo de la Confederación.

“Los empresario cumplieron menos que los políticos”, afirmó Carlos Acuña, uno de los triunviros. “El paro es un reflejo del descontento social no tenemos una propuesta para el Gobierno”, agregó Juan Carlos Schmid.

“Perdimos puestos poder adquisitivo, perdimos puestos de trabajo y pedimos ratificaciones, parecía que entre enero y febrero le abrieron la puerta a las empresas para que echen personal”, cuestionó Daer.

“Queremos que el plan económico nos incluya a todos, por eso vamos a parar el 6 de abril por 24 horas y vamos a generar el debate en toda la sociedad, no solo los postergados y dañados por este modelo económico somos los trabajadores, son los sectores medios y todos los sectores sociales”, dijo.

La modalidad del paro será no asistir a los puesto de trabajo, pero sin una convocatoria a movilizarse. “Nos quedaremos en nuestras casas”, marcó Acuña.

El paro de la CGT será una semana después del convocado por la CTA, que se les adelantó y los primereó a la hora de protestar. al ser consultados por una posible invitación a la Central de Autónomos para plegarse, los líderes sindicales fueron tajantes: “Nosotros no vamos a invitar a nadie”.

En la previa, la fecha del jueves 6 de abril aparecía como la más potable para el paro, luego de los incidentes tras la marcha de la Confederación General del Trabajo ante la falta de fijar una fecha para la medida de fuerza.

Así lo había adelantado Agustín Amicone, secretario General de Trabajadores de la Industria del Calzado, horas antes del encuentro del encuentro del Consejo Directivo de la CGT para fijar la fecha definitiva.

“Confirmo que vamos al paro para el día 6 con la adhesión del transporte”, afirmó Amicone en diálogo con radio Cooperativa.

Juan Carlos Schmid, uno de los tres jefes de la central, le dijo a Clarín que la huelga será entre el 4 y el 6 del próximo mes, luego de las presiones y de que la CTA se adelantará con un llamado a una medida de fuerza para el 30 de marzo.

Amicone fue uno de los sindicalistas vinculados a la industria que se reunieron con los ministros de Trabajo y Producción, Jorge Triaca y Francisco Cabrera, junto a otros dirigentes de sindicatos vinculados a la industria.

“Los sectores industriales son los más afectados”, afirmó el jefe de los gremialistas del Calzado. Y agregó: “El Gobierno tiene que empezar a mirar lo que pasa adelante de sus narices”.

Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió a los jefes gremiales dialogar para buscar soluciones a los problemas de los sectores afectados.

