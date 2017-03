Fin de semana con resultados dispares para Los Cardos

Fue un fin de semana cargado de actividad para el hockey de Los Cardos y marcado por el inicio de la competencia oficial. El sábado el verde fue anfitrión de la primer jornada, de la Copa de Honor Mar y Sierras, en la que participan los ocho mejores equipos de Tandil y Mar del Plata y que se definirá el próximo sábado.

Por el grupo dos, Los Cardos igualó en el debut ante Remo de Azul 2 a 2 y luego cayó ante Universitario de Mar del Plata 4 a 3. Tras concluir el primer día competencia, Los Cardos quedó en la tercera posición del grupo dos, al igual que Remo con un punto, detrás de Unión del Sur, líder con seis y Universitario, escolta con tres.

El torneo continuará el próximo sábado en Mar del Plata, el verde deberá enfrentarse con Unión del Sur y una vez definidas las posiciones, se realizarán los cruces finales.

Luego el domingo, dio inicio el torneo Preparación de la Federación Tandilense, en la la cual Los Cardos visitó a Independiente. En el primer partido del día la sub 14 perdió 2 a 0, luego la sub 16 igualó 3 a 3 y se impuso por penales 4 a 1, en el último encuentro de juveniles la sub 18 cayó 1 a 0. En los enfrentamientos de plantel superior la intermedia perdió 1 a 0 y en primera el partido se definió por penales 1 a 0 a favor del local, luego de que el encuentro finalizara 0 a 0.

El primer certamen del año se divide en dos zonas, una conformada por equipos de Tandil y otra por clubes de ciudades vecinas.

Comentarios

Comentarios