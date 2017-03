Pánico en un avión: explotaron las baterías de un auricular en pleno vuelo

Una mujer sufrió quemaduras en la cara y en las manos por la explosión de sus auriculares durante un vuelo, informaron las autoridades de Australia, que advirtieron del riesgo de usar aparatos con batería en un avión.

El incidente ocurrió en un vuelo entre Pekín y Melbourne.

“Cuando me di vuelta sentí las quemaduras en mi rostro”, dijo la víctima a la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB), que está investigando el accidente. “Habían chispas y un poco de fuego”, agregó la mujer.

El personal de cabina corrió a socorrerla, apagando el equipo con un recipiente con agua. La batería y su protección quedaron fundidas y fueron encontradas pegadas en el suelo.

“La gente se sintió asfixiada y tosió durante el resto del vuelo” por culpa del olor a plástico quemado, junto a componentes electrónicos y pelo, añadió.

Las imágenes muestran que la víctima quedó con la cara y con el cuello ennegrecidos y con ampollas en las manos.

La oficina de la seguridad de los vuelos, que no identificó a la compañía ni a la víctima, dijo que probablemente el incidente fue provocado por las baterías de litio del dispositivo.

“Con los productos que utilizan baterías cada vez mayores, los riesgos de incidentes en los vuelos aumentan”, precisó la ATSB, y recordó que si no se utilizan este tipo de objetos tienen que ir en la bodega o en espacios especiales del avión.

Las baterías de recambio deben ir en el equipaje de mano.

El año pasado varias aerolíneas prohibieron el transporte en cabina del teléfono Samsung Galaxy Note 7 después de varios casos de explosión de batería.

Comentarios

Comentarios