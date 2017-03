Monumentos abiertos al público en Tandil

Los días 18 y 19 de marzo, por iniciativa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares, y de Bienes Históricos dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, se celebrará el Día Nacional de los Monumentos.

La Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil, a través de su coordinación de Patrimonio Cultural y Archivo Histórico, ha sido especialmente invitada a sumarse a esta iniciativa que se realiza en diversos países del mundo, y que tiene por objeto hacer conocer la variedad del patrimonio construido, difundir sus valores e incentivar la preservación y el buen uso de ese acervo. Es por ello que, bajo el lema “Vení a descubrir y homenajear nuestra herencia cultural”, ha organizado junto a la comunidad tandilense, un interesantísimo cronograma de actividades, el cual se detalla a continuación:

Sábado 18 de marzo

Mañana

10.00 hs. Museo de Arte Religioso (Belgrano 511)

Visita a cargo de la colaboradora del Museo Religioso, Mirta Hernández de Basili. Punto de encuentro: interior del templo. No se suspende por lluvia.

11.30 hs. Colegio San José y Museo de la Educación (Maipú 450)

Visita a cargo del Director del Establecimiento.

Punto de encuentro: colegio San José (entrada por Maipú).

No se suspende por lluvia.

Tarde

17.00 hs. Museo Municipal de Bellas Artes, MUMBAT (Chacabuco 357)

Miradas desde el coleccionismo: Mercedes Santamarina. Curaduría a cargo de Luciana Martínez Bértoli. Visita guiada a cargo Mirta Leonardi. No se suspende por lluvia.

18.30 hs. Circuito del Área Fundacional: Tandil desde los Cimientos, a cargo de las arquitectas Julia Inclán y Natalia Isasmendi.

Punto de Encuentro: Plaza Independencia.

Se suspende por lluvia.

19.30 hs. Circuito Esculturas por el área fundacional

A cargo de la Coordinadora de Patrimonio Cultural Lic. Magdalena Conti.

Punto de encuentro: Plaza Independencia.

Se suspende por lluvia.

Domingo 19 de marzo

Mañana

10.00 hs. Iglesia del Santísimo Sacramento (Belgrano 514)

Visita a cargo del Presbítero Marcos Picaroni.

Punto de encuentro: Parroquia del Santísimo Sacramento.

No se suspende por lluvia.

Tarde

16.00 hs. Templo Danés (Maipú 599)

Visita a cargo de la Presidenta de la Congregación Danesa Sra. Alicia Larsen. Punto de encuentro: Templo Danés.

No se suspende por lluvia.

17.00 hs. Laboratorio de Restauración y Conservación MUMBAT (Chacabuco 357). Visita a cargo de Ariel de la Vega. No se suspende por lluvia.

18.30 hs. Circuito Santamarina y el Arquitecto Carlos Dormann. A cargo de las arquitectas Julia Inclán y Natalia Isasmendi.

Punto de encuentro: Iglesia de Santa Ana (Gral. Paz 1430)

Se suspende por lluvia.

19.30 hs. Circuito Vitrales del Área Fundacional

A cargo de la Coordinadora de Patrimonio Cultural Lic. Magdalena Conti .

Punto de encuentro: Casa de la Cultura (Rodríguez y Belgrano).

No se suspende por lluvia.

Cabe destacar que los puntos de encuentro se explicitan en cada visita. No se requiere inscripción previa y las actividades son con acceso libre y gratuito.

Comentarios

