Docentes realizaron una gran caravana por la ciudad

El secretario General de SUTEBA Tandil, Hugo González en diálogo con AM1560 indicó que realizaron una caravana que partió desde la estación de trenes y recorrió los barrios de Villa Italia, Villa Aguirre.” Hubo un acompañamiento importante, fue muy grande, unos cien autos recorrimos los barrios. Agradecemos la colaboración de la Policía y de Tránsito qie permitieron que la marcha se hiciera en orden, fuera pacífica. No tuvimos ningún inconveniente”.

“Estamos expresando de esta manera lo que le está pasando a la docencia bonaerense. Necesitamos que el gobierno entienda lo que está pasando y necesitamos la apertura de la paritaria nacional”, enumeró el dirigente.

González dijo que “la comunidad nos saludaba. El lugar donde queremos estar es en las aulas con un salario digno. Vamos a defender lo que hacemos Esto lo tiene que ver el gobierno nacional y provincial. El punto está complicado porque el gobierno nacional no convoca a la paritaria y no recibimos desde la provincia una propuesta seria”.

Añadió que buscan recuperar el 8% perdido desde el año pasado y un 25% para el 2017.

Al ser consultado sobre la acusación de las autoridades sobre la politización del conflicto señaló que “ellos lo politizan. Como entidades gremiales, somos seis gremios con pensamientos diferentes, pero buscamos el bien común. Ellos politizan porque no responden al reclamo”.

“La provincia dijo que está fundida. Si se hubiera tratado en nación, la nación debía garantizar. Se está borrando. Vamos a hacer una movilización a La Plata el jueves. Hay escuelas cerradas y el paro tiene un alto acatamiento”, evaluó González.

Fue claro al sostener que “el gobierno debe dar respuestas a los docentes y a la comunidad. Hubo recortes, no llegaron materiales. El gobierno quiere ser juez y parte con el Tribunal de Trabajo. Se debe contar con un tribunal arbitrario”.

“Hay rumores sobre descuentos, la convocatoria a voluntarios, si los descuentos lo quieren hacer es ilegal porque el juez Arias falló a nuestro favor, deben acatar la ley. Nosotros cumplimos con los marcos legales”, finalizó.

La concejal Poumé reivindicó la lucha de los docentes

Con pasado familiar ligado a la docencia por varias generaciones y siendo docente, la edil María Eugenia Poumé también formó parte de la caravana de los maestros y en diálogo con AM1560 dijo que “acompañé la marcha. Nuestra exigencia que se abra la paritaria nacional y se fije un piso. También que se garantice la infraestructura. Hay una ley que el gobierno nacional debe cumplir, el gobierno quiere demonizar a Roberto Baradel”.

Sostuvo que “Vidal y Macri, lograron que se unieran todos los gremios docentes al querer estigmatizarnos, al decir que trabajamos sólo cuatro horas por día. Quieren poner en contra a los docentes de padres y alumnos. Soy cuarta generación de docentes, tenemos vocación, amamos a los chicos”.

“Este gobierno quiere buscar un enemigo y le vino bien Baradel. Lo que dijo la gobernadora de torcerle el bracito a los docentes, lo de Macri diciendo que Baradel se puede cuidar solo es algo que duele”, expresó

Poumé se mostró emocionada por el trato de los vecinos durante la caravana “en Villa Aguirre y Villa Gaucho, fue emocionante el respaldo a los docentes. Gracias a la educación pude mejorar yo, el estudio le da posibilidad y la gente pobre es la que más nos entiende”.

Asimismo sostuvo que “es una lucha de todos. Cuando la situación económica es muy mala los chicos salen de las escuelas privadas y van a terminar yendo a las escuelas públicas”.

