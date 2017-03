Conflicto docente: Vidal pagará un “premio” a los maestros que no hicieron paro

En conferencia de prensa criticó duramente a los gremialistas “que no tienen buena fe”. Aseguró que ante cada propuesta “recibíamos como respuesta un paro”. Anunció que pagará a los docentes un adelanto de la paritaria- para que no sigan esperando el aumento- y que les hará un pago extraordinario por presentismo a los maestros que no adhirieron al paro. Los convocó a dialogar este jueves a las 17.00. Saludó a las familias de las víctimas del recital del Indio Solari en Olavarría y aseguró que Ritondo seguirá trabajando hasta encontrar a la última persona desaparecida.

María Eugenia Vidal comenzó la conferencia de prensa hablando sobre lo sucedido en Olavarría: “Lo que nos pasó fue muy doloroso. Mis abrazos, mis condolencias a las familias de los fallecidos. Mi equipo está trabajando desde las primeras horas en un operativo de emergencia en el lugar. Tenemos una persona con averiguación de paradero. Y el operativo no va a terminar. El Ministro Ritondo está a cargo de ese trabajo. No vamos a terminar hasta encontrar hasta la última persona que se ha denunciado como desaparecido”.

En cuanto al conflicto docente manifestó que “ya llevamos siete días de paros en la provincia de Buenos Aires con tres días mas anunciados. Para el mes de marzo van a tener la mitad de los días previstos, si contar si anuncian más paros”.

“En el mes de diciembre nuestro Gobierno firmó un acuerdo paritario con más de 20 gremios. Con un acuerdo salarial equivalente a la inflación de 2016, era lo que la provincia podía cumplir. En el mes de febrero convocamos, un mes antes de que empezaran las clases, a los dirigentes para hacerles la misma propuesta”, contextualizó Vidal.

Y destacó: “10 días antes del inicio de clases anunciaron dos días de paro. Pidieron que el 18 por ciento no fuera el aumento salarial, sino la inflación”. “Ante cada propuesta recibimos anuncios de paros”, apuntó.

“Siguieron anunciando paros, siguieron sin venir a las reuniones que convocamos por Conciliación sin respetar la ley ni los fallos que están vigentes. Sabemos que para dialogar hace falta dos parte. No hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales, hay vocación de conflicto. Hace semanas que dejaron de hablar del salario docente”, denunció la Gobernadora y reflexionó: “Yo creo que ese conflicto tiene dos perjudicados: primero los chicos y sus familias. Y luego los docentes”.

Pidió a los sindicalistas coincidir con los siguientes valores: “Los chicos tienen que estar en el aula; los docentes no tienen que esperar; los fallos judiciales tienen que respetarse, y más en la educación pública; y los intereses partidarios, políticos y personales tienen que estar afuera de la mesa”.

Además Vidal anunció que pagará “un adelanto de paritaria equivalente de 1500 pesos hasta 3700 pesos como un adelanto a cuenta del acuerdo que espero que podamos alcanzar” y un “reconocimiento extraordinario y por única vez al presentismo de los docentes que decidieron ir a dar clases”.

“Yo no voy a especular, yo no soy candidata, no voy a trabajar por futuras candidaturas. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos, no me importa mi futuro cargo político. Me consta que hay muchos dirigentes gremiales que tienen buena fe. Pero hay otras que no lo tienen, y quiero que digan de qué partido son, qué elección quieren ganar, y cuáles son sus aspiraciones”.

Por último convocó a los gremios: “Mi equipo los espera mañana, a las 17.00 en esta ciudad”.

