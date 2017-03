Chocó una concejal mandato cumplido

La ex concejal radical María Elena Lamadrid protagonizó ayer una colisión entre una camioneta y una moto, aunque afortunadamente el accidente no derivó en personas lesionados, en tanto que las partes arreglaron mediante el seguro.

Sucedió ayer a la mañana en 14 de Julio y Montevideo cuando por razones que tratan de establecerse chocaron una camioneta marca Renault Sandero color blanca, patente AA 238 DK, manejada por la edil mandato cumplido, y un ciclomotor marca Honda dominio 651 GLI, donde circulaba Leonor Alcira Paz.

Si bien se presentó una ambulancia del Hospital Santamarina en el lugar del hecho, la señora que iba en el rodado menor cayó pavimento pero se incorporó rápidamente, por lo que no fue llevada al nosocomio.

Intentó robar y lo atraparon

Un sujeto identificado como Claudio Anselmo Daniel Bermúdez (43) resultó aprehendido por miembros de la Comisaría Cuarta tras verse frustrado un robo en una vivienda de calle Rosales 975, a donde intentó ingresar saltando por un vallado perimetral de dos metros.

La casa pertenece a Matías Ezequiel Otero (28), el que no registró faltantes, en tanto que la detención tuvo lugar en avenida Actis y Rosales.

El sujeto quedó alojado en la Seccional Primera bajo la carátulo “hurto agravado por escalamiento”, causa que investiga el doctor Gustavo Morey, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8.

Abandonan en las cavas una moto robada

Un ciclomotor que había sido robado el pasado sábado apareció abandonado en el predio conocido como Cavas de Cerro Leones.

Entre la maleza crecida, la Policía Local encontró una Honda Wave azul con dominio 579 KEK, sobre la que pesaba un pedido de secuestro activo.

