Carlos Regazzoni dejó su cargo como titular del PAMI

El titular del PAMI, Carlos Regazzoni , dejó hoy a su cargo y pasará a ocupar un rol en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires, según confirmaron fuentes oficiales.

Lo reemplazará en el puesto Sergio Cassinotti, actual presidente de la obra social de la provincia de Buenos Aires Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), donde se desempeñaba desde diciembre de 2015.

En un comunicado oficial el PAMI informó que el presidente Mauricio Macri mantuvo este mediodía una reunión con Regazzoni en el que acordaron su salida y definieron su futuro. Las fuentes consultadas no confirmaron si será candidato en octubre próximo, un cargo que todavía el oficialismo tiene vacante.

“Macri elogió su gestión y reconoció los avances alcanzados”, sostuvo el organismo. El funcionario, hijo del reconocido escultor Carlos Regazzoni, tiene 49 años y es médico formado en la UBA, con estudios de posgrado en la John F. Kennedy School of Government de Harvard.

Antes de asumir al frente del Pami, cargo que ocupó desde diciembre de 2016, se desempeñó en distintos cargos públicos en el gobierno de la Ciudad. Fue subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Esteban Bullrich, y dirigió la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Además, trabajó junto a los equipos técnicos de la Fundación Pensar, el think tank dedicado a la gestión de políticas públicas para el gobierno de Mauricio Macri.

Por su parte, Regazzoni es licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dirigió el Instituto Quirúrgico del Callao y entre 2002 y 2014 fue presidente de la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

A su vez, antes de ingresar al IOMA fue director ejecutivo de la Cámara Argentina de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (Cadde).

