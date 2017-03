Sindicatos docentes acatan la conciliación obligatoria y se sientan a negociar en paritarias

Desde de la Federación de Educadores Bonaerenses, que auna a los principales sindicatos docentes, resolvieron hoy “autonotificarse” de la conciliación obligatoria y se sientan a negociar paritarias otra vez.

Ante la falta de notificación oficial del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata acerca de la conciliación obligatoria, la FEB anunció que concurrió esta tarde a la Justicia para realizar una “autonotifiación”.

“Nuestros representantes legales fueron a tomar conocimiento de una situación que las autoridades anunciaron mediáticamente el viernes pero de lo cual no recibimos notificación alguna”, aseguró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini, a través de un comunicado.

“Este acto demuestra la predisposición que tienen los docentes a solucionar este conflicto”, explicó la presidente de la federación y aclaró que “nuestro último Congreso Extraordinario mandató al Consejo Directivo a buscar los mecanismos necesarios para continuar la negociación salarial y restablecer el diálogo con las autoridades provinciales”.

“La mayoría de los distritos han manifestado una vez más su voluntad de diálogo”, explicó la titular de la FEB y agregó que “por ello, su decisión fue que se busquen los espacios de debate para que los representantes de los docentes puedan discutir una recomposición salarial”.

Petrocini aseguró que “el Congreso pasó a un cuarto intermedio y los docentes están en cada distrito realizando diferentes actividades, por lo cual no podemos descartar que los educadores continúen el plan de lucha”.

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires se había endurecido en los últimos días, luego de que el Gobierno de María Eugenia Vidal ofreciera un aumento del 19 por ciento en tres cuotras que fue rechazado. Luego de ello, y de los sucesivos paros en las escuelas públicas, el Ejecutivo aseguró que estaba vigente una “conciliación” obligatoria que, los docentes, desconocían porque, dijeron, no se los había notificado formalmente.

En tanto, desde el sindicato UDOCBA que dirige Miguel Díaz y ATE que encabeza Oscar De Isasi decidieron desconocer la conciliación obligatoria, por lo que definirán en las próximas horas las medidas que tomarán de cara al conflicto docente.

