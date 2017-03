Santamarina viajó a Corrientes para medirse ante Boca Unidos

El aurinegro partió ayer para afrontar este miércoles por la noche el cotejo de la séptima fecha postergada de la B Nacional. El elenco de Héctor Arzubialde no podrá contar con Miltón Zárate, expulsado en el empate ante Villa Dálmine y espera por la habilitación de Lucas Acevedo.

Santamarina no tuvo demasiado tiempo para descansar luego de su primera presentación oficial del año, el útimo sábado en Campana, debido a que ya hoy estará partiendo hacía Corrientes para lo que será el juego de mañana, a las 21, ante Boca Unidos por la séptima fecha que estaba pendiente.

Para este encuentro, el cuerpo técnico deberá resolver quien será el encargado de cubrir la vacante que deja Miltón Zárate. El volante fue expulsado en el empate 2 a 2 ante Villa Dálmine y por lo tanto se perderá este compromiso.

Mientras que por otro lado se aguardan novedades con respecto a Lucas Acevedo. El defensor no pudo debutar el fin de semana ya que Ferro no había firmado la rescisión de su contrato. Por lo tanto la dirigencia aurinegra espera que se pueda resolver de inmediato este problema para poder contar con el futbolista para este juego.

Por su parte, el elenco correntino llegará a este compromiso luego de empatar, como visitante, ante Brown de Adrogué. El cuerpo técnico no podrá contar con Leonardo Baroni, Gonzalo Ríos y Marcelo Ortiz y el juvenil Fabio Godoy para enfrentar a los tandilenses.

El capitán se recupera de una operación de ligamentos cruzados anterior; por otra parte el delantero chaqueño se rehabilita de una distención en el aductor de la pierna izquierda, por lo que tiene todavía al menos dos semanas más de recuperación. Mientras que Ortiz arrastra una pubalgia que le impide aún jugar en ritmo de competencia, por lo que sería descartado para ser parte de la delegación.

Seguramente en el día de hoy, tanto Boca Unidos como Santamarina ya tengan más claro el panorama con respecto a sus alineaciones para jugar mañana, desde las 21 en Corrientes, el compromiso pendiente de la séptima fecha de la B Nacional.

Los orientados por Héctor Arzubialde buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los próximos dos partidos, ya que estará en juego la clasificación a la Copa Argentina. En principio, ante Atlético Paraná, los tandilenses jugarían el lunes 20, por la noche, en el estadio San Martín.

