Las dos CTA se adelantaron a la CGT y anunciaron un paro general para el 30 de marzo

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que conducen Pablo Micheli y Hugo Yasky respectivamente, se adelantaron a la medida de fuerza que tiene pensado realizar la CGT y convocaron este martes a un paro nacional para el próximo 30 de marzo.

La central informó en un comunicado que, “ante las dudas del triunvirato” de la CGT, las dos CTA decidieron avanzar en la convocatoria a una medida de fuerza. “Creo que hay muchos dirigentes de la CGT que hace mucho tiempo vienen reclamando que esa central se ponga de pie frente al gobierno de Macri”, expresó Yasky.

Luego de la masiva marcha del 7 de marzo, los líderes de las dos CTA se mostraron muy críticos con la falta de definición del triunvirato de la CGT para ponerle una fecha al paro general. Por eso decidieron avanzar con la decisión de ponerle fecha al paro.

En esta oportunidad las críticas dirigidas a la CGT se reeditaron. Yasky fue muy duro y apuntó contra la cúpula sindical. “Los que quieran seguir durmiendo la siesta con el Gobierno, allá ellos, son minoritarios, no representan el consenso mayoritario de esta clase trabajadora argentina”, aseguró.

Pese a que en los últimos días Juan Carlos Schmid, uno de los dirigentes que conducen la central obrera, adelantó que en los primeros días de abril se realizará la huelga, los líderes de las dos CTA decidieron convocar al paro de actividades.

“Este paro no es contra de ningún gobierno ni tampoco tiene la intencionalidad de desestabilizar”, explicó Micheli en diálogo con el canal C5N. En ese sentido, explicó: “Este paro es en defensa propia y para que se paren los despedidos y suspensiones, que se resuelva la paritaria nacional docente y se resuelva el problema de que los docentes no ganen por debajo de la línea de la pobreza”.

Según informaron en un comunicado ambas CTA, el paro “abarcará una agenda de reclamos que se vienen manifestando con fuerza hace ya varios meses: ola de despidos y suspensiones en todos los sectores, tarifazos, inflación, situación de los jubilados, deterioro de las economías regionales, situación de las pymes producto de la apertura indiscriminada de importaciones, entre otros”.

Por otra parte, durante el encuentro Yasky advirtió que avanzan en la unidad de las dos CTA “convencidos de que hay que estar ahí donde está nuestro pueblo”. Tanto Yasky como Micheli pretenden unir fuerzas. La intención es que la unidad se concrete en el 2018, cuando vence el mandato de ambos.

