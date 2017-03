La Fiscalía de Brasil pidió a la Corte Suprema que investigue por corrupción a 83 políticos con fueros

Finalmente se presentó la segunda “lista Janot”, una nómina con el nombre de todos los dirigentes implicados en el escándalo de Petrobras delatados por ex directivos del grupo Odebrecht. Las identidades permanecen bajo secreto judicial

La Fiscalía brasileña entregó hoy a la Corte Suprema una lista de 83 pedidos de investigación sobre políticos con estatus de aforados que han sido implicados en el escándalo de Petrobras por ex directivos del grupo Odebrecht, informaron fuentes oficiales.

Portavoces del Supremo Tribunal Federal (STF) indicaron que el número de pedidos no es necesariamente igual a la cantidad de políticos salpicados y que la información sobre el asunto permanecerá bajo secreto judicial, al menos hasta que el juez Luiz Edison Fachin, instructor del caso en la corte, determine su publicación.

Janot, en tanto, pidió a la Corte Suprema levantar el secreto de todo el material, para “promover la transparencia y garantizar el interés público”.

Los 83 pedidos de investigación se refieren a políticos amparados por el llamado “foro privilegiado”, que les reserva ser investigados y juzgados por el Supremo, pero a esa solicitud la Fiscalía añadió otra para abrir otras 237 indagaciones en primera instancia, lo que se supone que afecta a personas sin esa prerrogativa legal.

La “lista Janot” incluye a ministros del gobierno del presidente Michel Temer, senadores y diputados, y está basada en 950 testimonios de 78 ex ejecutivos de Odebrecht, según anticipó el diario Folha de Sao Paulo. Y se llama así proque la presenta el procurador general de la República de Brasil, Rodrigo Janot.

Ahora, el relator del Lava Jato en el STF Edson Fachin, es quien decidirá en cada caso si la investigación se lleva adelante o se archiva por falta de méritos, al tiempo que establecerá la competencia del STF o bien su declinación a otras cortes.

Esta es la segunda nómina, luego de que en 2015 el fiscal revelara los nombres de 47 personas supuestamente involucrados en el escandaloso y multimillonario caso de corrupción del Lava Jato en base al testimonio de Paulo Roberto Costa, ex director de Petrobras, y de Alberto Youssef.

En esa lista estaban incluidos los presidentes de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, y del senado, Renan Calheiros; así como los senadores Edison Lobao y Romero Jucá, entre otros.

En tanto a principios de marzo Janot pidió al STF que se investigue al jefe de gabinete del gobierno de Temer, Eliseu Padilha; el ministro en jefe de la Secretaría de la Presidencia, Wellington Moreira Franco; y al ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones, Gilberto Kassab.

La empresa constructora Odebrecht pagó durante años multimillonarios sobornos a funcionarios en diferentes países para obtener contratos de obra pública, enmarcado en el Lava Jato, un escándalo de corrupción sin precedentes en torno a la petrolera estatal brasileña Petrobras.

