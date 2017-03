Imputaron a los hermanos Peuscovich, los dueños de la productora del trágico recital del Indio Solari

La fiscal Susana Alonso les informó que están bajo investigación. Por ahora, la carátula es “averiguación causal de muertes” de Javier León y Juan Francisco Bulacio. “Ahora son sospechosos”, dijeron en la Justicia. Por ahora, El Indio Solari y el intendente Galli son testigos, pero su situación podría cambiar.

Los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, los dueños de la productora En Vivo S.A.,, fueron imputados en la investigación por las dos muertes ocurridas durante el recital de Carlos El Indio Solari en Olavarría, mientras que el músico y el intendente de ese distrito, Ezequiel Galli, continúan en condición de testigos, pero su situación procesal podría cambiar.

“Por eso allanaron el domicilio supuesto que tenía la productora, un lugar que es apenas una oficina, donde no encontraron nada más que materiales de una financiera”, confirmaron fuentes del caso a Clarín. Agregaron que la imputación les fue notificada de manera formal anoche por la propia fiscal del caso Susana Alonso.

“Le leyeron el artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no hay un delito preciso porque faltan algunos datos, como los resultados de las autopsias, la cantidad de gente que fue al lugar y las posibles fallas en las de medidas de seguridad y de asistencia a los espectadores”, indicó el informante.

El artículo del código mencionado establece: “Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra”.

De hecho, el propio fiscal general Marcelo Sobrino, superior jerárquico de Alonso, esta tarde confirmó la imputación de los Peuscovich. “Están en calidad de sospechosos”, afirmó el funcionario judicial y aclaró que la convocatoria a tomar declaración será una definición que tomará ella cuando puede tener claro el o los delitos a ser acusados. “Es un resorte de la fiscal esa convocatoria. Ella tiene que determinar los hechos por los cuales le tomaría una declaración informativa o indagatoria. No les puede tomar hasta ahora ninguna declaración testimonial a esta gente”, afirmó el fiscal general en Todo Noticias.

Sobrino, Alonso y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo se reunieron por la tarde en Olavarría para intercambiar información y requerimientos en el avance de la investigación. Allí se habló, de hecho, del cambio de la situación procesal de los dos hermanos Peuscovich, quienes son los primeros imputados, pero no serían los últimos.

Es que, según fuentes que tuvieron acceso a esa reunión, la investigación apunta en primer lugar a lo que ocurrió dentro de la Colmena, en un recital que estuvo desde el principal plagado de irregularidades, desde la sobreventa de entradas, la falta de controles en los accesos al lugar, la baja cantidad de personal de seguridad privada y de policías para proteger la vida y los bienes de los concurrentes, como así también la presunta venta de alcohol y drogas, entre otras.

Otro aspecto que se investiga es si fueron suficientes las ambulancias y las carpas sanitarias y demás equipos médicos dispuestos la noche del sábado para atender a los fans del Indio Solari. “Por ahora no hay cambios, pero la situación del cantante y del intendente podrían cambiar, de testigos a, también, imputados como los hermanos Peuscovich”, indicaron los informantes a Clarín.

Comentarios

Comentarios