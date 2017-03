Florencia Kirchner denunció al titular del Banco Central por “abuso de autoridad”

La hija de la ex presidenta fundamentó su presentación contra Federico Sturzenegger en un artículo de Página/12.

Florencia Kirchner denunció al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, violación de secretos y falsificación de documentos públicos”.

La hija de la ex presidenta fundamentó su denuncia contra el funcionario por un artículo publicado en Página/12, bajo el título “¿Y con ésta qué hacemos?”, que narra una supuesta reunión de directores y gerentes del BCRA, en la que Sturzenegger “habría exhibido una diapositiva de powerpoint que contenía una fotografía de la suscripta”.

“Sturzenegger habría exhortado a los presentes a fin de que aporten ideas para iniciar causas penales en mi contra o bien involucrarme en procesos judiciales ya existentes. De manera puntual, uno de los funcionarios presentes en la reunión habría pedido que la entidad monetaria ‘ponga la lupa’ sobre mi persona, en línea con la supuesta requisitoria de Sturzenegger”, sostiene la denuncia, firmada por el abogado Carlos Beraldi.

“Se trata de un hecho de una inusitada gravedad institucional, el cual se inscribe dentro de la campaña de persecución política, judicial y mediática que vengo padeciendo junto con mi familia desde el 10 de diciembre del año 2015, cuando asumiera la Presidencia de la Nación el Ingeniero Mauricio Macri”, subraya la denuncia.

“¿En qué clase de país nos quieren hacer vivir? ¿Qué clase de funcionarios tenemos, que en una reunión institucional de la autoridad regulatoria de bancos y financieras, exhiben un powerpoint con mi foto y con la leyenda claramente discriminatoria de género ‘¿y con esta que hacemos?’. Resulta cuanto menos sugestivo y al mismo tiempo patético”, añade el texto.

La denuncia recayó en el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez, en Comodoro Py, y quedó registrada con el número 3101/2017.

La denuncia completa

Señor Juez:

Florencia Kirchner, DNI 35.569.819, por mi propio derecho, con domicilio real en San José 1111, piso 2º, UF 5 de esta ciudad, con el patrocinio jurídico de los Dres. Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4 y Ary Rubén Llernovoy, CUIT 20-35317032-6, constituyendo domicilio procesal en Av. Santa Fe 1752 2º “A” de esta ciudad, ante V.S. me presento y digo:

I.-

Objeto

1. En los términos previstos por los arts. 174 y siguientes del CPPN, vengo a formular la presente denuncia penal en contra del Presidente del Banco Central de la República Argentina, Dr. Federico A. Sturzenegger y de las demás personas que pudieran resultar coautores, instigadores, cómplices o encubridores de los graves hechos que serán descriptos en el capítulo siguiente.

2. Dado que resulto particularmente damnificada por los episodios en cuestión, peticiono que se me asigne el rol de parte querellante, de conformidad con lo preceptuado por los arts. 82 y siguientes de la ley de rito.

3. Habida cuenta de las garantías constitucionales que se ven afectadas y la inusitada gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internaciones de Derechos Humanos por las vías legales correspondientes.

II.-

Los hechos

1. El día 8 de marzo de 2017, el diario Página12 publicó un artículo periodístico firmado por Irina Hauser, titulado “¿Y con ésta qué hacemos?”. Adjunto al presente copia del mismo.

La nota en cuestión da cuenta, entre otras circunstancias, que en el marco de una reunión de Directores y Gerentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Dr. Federico A. Sturzenegger habría exhibido una diapositiva de Powerpoint que contenía una fotografía de la suscripta y el interrogante “¿y con ésta qué hacemos?”.

Concretamente, Sturzenegger habría exhortado a los presentes a fin de que aporten ideas para iniciar causas penales en mi contra o bien involucrarme en procesos judiciales ya existentes. De manera puntual, uno de los funcionarios presentes en la reunión habría pedido que la entidad monetaria “ponga la lupa” sobre mi persona, en línea con la supuesta requisitoria de Sturzenegger.

Es menester destacar que, según el artículo periodístico acompañado, la actividad emprendida por Sturzenegger ni siquiera se correspondería con un pedido de colaboración en alguna causa judicial instruida a mi respecto.

2. Como puede apreciarse, se trata de un hecho de una inusitada gravedad institucional, el cual se inscribe dentro de la campaña de persecución política, judicial y mediática que vengo padeciendo junto con mi familia desde el 10 de diciembre del año 2015, cuando asumiera la Presidencia de la Nación el Ingeniero Mauricio Macri.

En efecto, estamos ante la presencia de una conducta ilícita que se habría perpetrado en el seno de una institución pública y protagonizada nada menos que por el Presidente del Banco Central de la República Argentina en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de recursos humanos y materiales del ente rector con el propósito de llevar a cabo una actividad que nada tiene que ver con las misiones y funciones que establece la Carta Orgánica de la referida entidad; ello así, pues se estaría persiguiendo la fabricación artificiosa de denuncias penales o expedientes administrativos con fines totalmente espurios e ilegítimos.

Por otra parte: ¿Cómo puede ser que funcionarios públicos que ni siquiera conozco, me hostiguen y hagan de mi persona tema de reunión, nada menos que del Banco Central de la República Argentina? ¿Qué tengo que ver yo con esa institución? ¿En qué clase de país nos quieren hacer vivir? ¿Qué clase de funcionarios tenemos, que en una reunión institucional de la autoridad regulatoria de bancos y financieras, exhiben un powerpoint con mi foto y con la leyenda claramente discriminatoria de género “¿y con esta que hacemos?”? Resulta cuanto menos sugestivo y al mismo tiempo patético, que en lugar de estar ocupados de controlar bancos, financieras y grandes empresas nacionales y multinacionales y sus operaciones financieras, se estén ocupando de una mujer de 26 años, por el sólo hecho de ser la hija de los ex Presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Por último, resulta insoslayable señalar que el episodio denunciado no resulta un hecho aislado, por el contrario como ya fue señalando, se trata de una maniobra de mucho mayor envergadura en la cual se subordina la actuación del Banco Central de la República Argentina a la que vienen desarrollando otras agencias dependientes del Poder Ejecutivo Nacional con la misma ilegítima finalidad (vgr.: Unidad de Información Financiera -UIF-, Oficina Anticorrupción -OA-, etc.).

III.-

Calificación jurídica

En primer lugar, las conductas cuya investigación solicito recibirían encuadre típico en la figura penal de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, prevista y reprimida en el art. 248 del Código Penal. Se trata aquí de evaluar el comportamiento de agentes oficiales, los cuales estarían adoptando una conducta violatoria de la ley, en particular, de las disposiciones previstas en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Ley 24.144 y sus modificaciones, arts. 4 y 10 inc. “c”).

Por otro lado, también debe entrar en consideración la figura de peculado (art. 261, CP), toda vez que se habrían desviado recursos oficiales con la aviesa intención de generar una imputación penal en mi contra de manera claramente calumniosa. En otras palabras, se estarían utilizando recursos humanos y materiales destinados a fines públicos para atacar a una persona por el solo hecho de ser hija de los ex Presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Tampoco pueden descartarse otras conductas delictivas coadyuvantes a la creación de una falsa imputación en mi contra, tal como lo son la violación de secretos (art. 157 bis, CP) y la falsificación o adulteración de documentos, públicos y privados (art. 292, CP).

IV.-

Prueba

A efectos de constatar el episodio descripto, solicito que se practiquen las siguientes diligencias:

1. Se incorpore el anexo documental que acompaño a esta presentación.

2. Se cite de manera urgente a prestar declaración testimonial al Dr. Pedro Martín Biscay, DNI 26.691.009, con domicilio real en Soler 5677, P.B. “C”, a fin de que informe cuanto supiere en relación al hecho denunciado, así como también para que se sirva aportar toda la documentación que pudiere obrar en su poder.

3. Se practiquen las demás diligencias procesales que conduzcan al rápido esclarecimiento de los hechos y la sanción de las personas responsables.

V.-

Petitorio

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Se tenga por presentada esta denuncia y por constituido el domicilio procesal indicado (art. 174, CPPN).

2. Se corra vista al Sr. Fiscal a los fines previstos por el art. 180 del CPPN.

3. Se me confiera el rol de parte querellante (art. 82 y siguientes del CPPN).

4. Se practiquen las diligencias requeridas y todas aquellas que conduzcan al esclarecimiento del hecho (art. 199, CPPN).

5. Se cite a prestar declaración en los términos previstos por el art. 294 y siguientes del CPPN a las personas que resulten prima facie responsables por los hechos denunciados; se dicten a su respecto los autos de mérito correspondientes y oportunamente se eleven las actuaciones a la instancia oral.

6. A todo evento, se tengan presentes las reservas efectuadas.

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

