Este miércoles se celebra el Día de los Derechos de Consumidores y Usuarios

El 15 de marzo de 1993 se sancionó la ley nacional 24.240 de Defensa de los consumidores y usuarios, que en la reforma constitucional del año 1994 se incorporó como derecho constitucional. Veinticuatro años después desde la Oficina de Información al Consumidor del Municipio de Tandil (OMIC) recordaron algunos datos para hacerlos respetar frente a los proveedores de bienes y servicios.

En el área explican que tanto la Ley Nacional como la Provincial protegen y dan garantía “a todos aquellos que diariamente somos consumidores y usuarios, eligiendo y decidiendo a la hora de usar, comprar, contratar o ser informados sobre una relación de consumo, desde la faz administrativa. El consumidor, así, se encuentra protegido en las diferentes etapas de la relación contractual; antes de contratar, al momento de hacerlo y después”.

¿Quiénes son consumidores o usuarios? Todas las personas físicas o jurídicas que adquieren o utilizan bienes o servicios como destinatario final, en forma gratuita o paga, en beneficio propio, de su familia o de su grupo social. Asimismo, también pueden reclamar quienes de cualquier manera estén indirectamente relacionados a esa relación de consumo.

Sin embargo desde la OMIC resaltan que “no serán considerados consumidores o usuarios cuando lo adquirido o contratado sea introducido al proceso de producción o comercialización, es decir que lo reingresen a la cadena de comercialización, o quienes se encuentren excluidos por la propia ley”.

Una vez efectuada una denuncia se debe seguir un procedimiento administrativo obligatorio y gratuito, y es una vía alternativa y paralela a un reclamo judicial. Esto significa que el consumidor afectado puede optar por iniciar un reclamo administrativo o uno judicial, o efectuar las dos cosas en forma paralela.

El proceso se inicia con la denuncia del consumidor mediante un formulario tipo que entrega la Omic, que debe ser completado por el denunciante con toda la documentación que posea. Una vez ingresada la denuncia se fija una fecha de audiencia de conciliación que se notifica a ambas partes: consumidor y empresa.

Este procedimiento posee dos etapas claramente distinguidas; la primera llamada “de conciliación” en donde se pueden fijar tantas audiencias como sean necesarias para buscar una solución a la pretensión del consumidor afectado, que es una etapa netamente oral y puede culminar con o sin acuerdo con la empresa. Si se realiza un acuerdo se archivan las actuaciones; pero si no lo hay comienza la segunda etapa.

En caso no arribar a un entendimiento el consumidor deja de ser parte en el proceso y por eso debe acudir a la vía judicial si lo considera necesario y se continúa en la segunda etapa llamada sumarial contra las empresas para dirimir la existencia o no de la infracción a la ley de defensa del consumidor.

En este proceso, en caso de existir un incumplimiento a la ley.24.240, primero se imputa al presunto infractor, este hace su descargo, se abre a prueba y finalmente se dicta una resolución final respecto del incumplimiento, o se absuelve a la Empresa. Si la resolución es condenatoria se aplica una sanción a la empresa.

Esta resolución puede ser apelada por la Empresa al Juzgado Contencioso Administrativo competente. Pero una vez firme la resolución, e intimada la Empresa al pago de la multa sin obtener una respuesta positiva, se inicia la correspondiente ejecución vía apremio.

La OMIC tiene su sede en la calle Chacabuco Nº 383, planta baja de la ciudad de Tandil. Teléfono: 0800-333-0477. E-mail: consumidortandil@yahoo.com.ar.- Su horario de atención es de 8 a 14 horas, de lunes a viernes.

¿Qué se necesita para realizar la denuncia gratuita?

• Los consumidores afectados deberán presentarse en la OMIC personalmente y con fotocopia de su DNI (o bien, a través de representante, apoderado y/o autorizado). En caso de persona jurídica la acreditación mediante estatuto o contrato social, correspondiente que lo represente.

• Acompañar factura/ticket, o contrato, y/o documentación que acredite la relación de consumo.

• Demás documentación relevante (ejemplo: presupuesto; informe del servicio técnico, etc.).

• Deberá retirar y completar un formulario tipo describiendo el hecho por el cual formula la denuncia y su pretensión.

