En reñida elección, euroscépticos y europeístas se enfrentarán mañana en Holanda

Holanda dará mañana el puntapié inicial al calendario electoral de un año

clave para Europa, donde los partidos tradicionales están en declive y

ascienden fuerzas euroescépticas de ultraderecha con una agenda xenofóbica,

sobre todo anti islam y proteccionista.

La importancia de las elecciones holandesas radica en que un buen desempeño

o un sorpresivo triunfo del candidato de extrema derecha Geert Wilders

podría tener un fuerte impacto en los comicios del mes próximo en Francia y

en los de septiembre en Alemania.

En estos países, que al igual que Holanda forman parte del núcleo fundador

de la UE, la derecha xenófoba también ha ganado un fuerte protagonismo

impulsada por la crisis de refugiados, los recientes atentados islamistas

en Europa y por las victorias de Donald Trump en Estados Unidos y del

Brexit en el Reino Unido.

Con una tasa de crecimiento del 2,3% y un 5,4% de desempleo, la clave de

los comicios del 15 de marzo no es la economía sino la cuestión de la

identidad en un país de unos 17 millones de habitantes donde en los últimos

años el número de inmigrantes ha superado al de los emigrantes.

Con esta premisa de defensa de la identidad como bandera, una treintena de

partidos batallará este miércoles para quedarse con alguna de las 150

bancas en juego, en unos comicios marcados por la atomización, que obligará

a los principales partidos a hacer coaliciones para poder formar gobierno.

De los 31 partidos que se presentan, sólo 14 obtendrían los votos

suficientes para conseguir representación parlamentaria, según los sondeos,

que anticipan que el próximo gobierno necesitará una coalición de al menos

cuatro o cinco partidos.

Un estudio de la televisión pública NOS, que recoge una media de seis

encuestadoras, concluyó una semana atrás que el Partido Popular de la

Libertad y la Democracia (VVD) del primer ministro, Mark Rutte, conseguiría

25 escaños (16,67% de los votos), uno más que el ultraderechista Partido de

la Libertad (PVV), de Wilders.

Desde entonces, las tendencias se mantienen pese a que una fuerte crisis

desatada entre el gobierno nacional y las autoridades turcas alimentó aún

más el discurso xenófobo y anti inmigratorio del euroscéptico Wilders, y

cobró gran importancia en el debate televisivo que mantuvo ayer con Rutte.

Ankara intentó, pese a la advertencia previa de La Haya de que no lo

permitiría, enviar ministros a hacer proselitismo entre los turcos

residentes en los Países Bajos por la reforma presidencialista que impulsa

el partido gobernante de Recep Tayyip Erdogan, que actualmente ocupa ese

cargo.

Rutte, apoyado por la canciller alemana Angela Merkel y la UE, lo impidió

con firmeza y estalló una crisis que aún continúa, en la cual Turquía

emitió diversas sanciones contra Holanda, a la que acusó entre otras cosas

de nazismo, y de hecho impidió que el embajador holandés, de vacaciones,

pueda regresar a Ankara.

Wilders hizo fuerte hincapié en esos acontecimientos para defender sus

posturas, y exigió la expulsión del embajador turco en Holanda, además de

insistir en la necesidad de romper con la UE, postura que, otra vez, Rutte

consideró “irresponsable”.

Finalmente, los sondeos de hoy mostraron que las preferencias se seguían

distribuyendo del mismo modo que siete días atrás; solo se había dado una

leve concentración de la intención de voto hacia los candidatos del VVD y

del PVV, y el primer ministro liberal sigue decidido a no formar gobierno

con su principal oponente.

Así las cosas, las dos semanas posteriores a las elecciones serán de tensas

negociaciones para poder alcanzar acuerdos que permitan la formación de un

gobierno que excluya al PVV.

El liberal Rutte, de 50 años, no confirmó con qué partidos intentará

aliarse, aunque reconoció que los democristianos del CDA y los liberales de

izquierda del D66 son los más cercanos al VDD “desde el punto de vista

programático”.

La retórica antieuropeísta de Wilders, de 53 años, obligó a la mayoría de

los candidatos a modificar sus discursos para poder interpelar a un

electorado que siente que las decisiones ya no las toman los políticos a

los que eligieron en las urnas, sino las autoridades de la UE desde

Bruselas.

Muchos holandeses sienten que Wilders es el único político que se preocupa

por la pérdida de la “identidad nacional” ante el crecimiento de la

inmigración musulmana, un fenómeno que comenzó hace tres décadas y se

incrementó con la reciente crisis de refugiados procedentes de Siria e

Irak.

El ultraderechista venía encabezando los sondeos e incluso amenaza con

liderar a los movimientos euroescépticos de Europa, pero en las últimas

semanas comenzó a caer luego de que la detención de uno de sus custodios

vinculado a una supuesta filtración de información a una banda criminal, lo

obligara a recluirse.

La tercera fuerza política podría ser Groenlinks (Izquierda Verde), cuyo

líder, Jesse Klaver, está siendo comparado con el primer ministro de

Canadá, Justin Trudeau, por su parecido físico, y con el ex presidente de

Estados Unidos, Barack Obama, por su discurso de “esperanza y cambio”.

Klaver, de 33 años, es el único político que atacó abiertamente a Wilders y

logró catapultar a su pequeño partido de cuatro diputados al sitial de

tercera fuerza política.

Pero en estas elecciones, la palabra clave no es cambio sino identidad y

quien logre interpelar a ese electorado será el que tenga más votos. Luego

empezará otra batalla, a puertas cerradas, para formar gobierno.

