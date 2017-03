Theresa May espera que parlamentarios rechacen hoy los cambios al proyecto del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, podría enviar mañana mismo a

Bruselas una nota comunicando que el Reino Unido dejará la Unión Europea

(UE), si la cámara de los Comunes rechaza hoy las modificaciones hechas por

la cámara de los Lores al proyecto de ley del Brexit, como espera el

gobierno.

Los diputados tendrán que debatir este mismo lunes dos enmiendas aprobadas

este mes por la cámara de los Lores.

La primera incluye la protección de los ciudadanos comunitarios que residen

en este país, así como de sus familiares, mientras que la segunda enmienda

quiere otorgar poder al Parlamento para poder vetar un acuerdo final del

Brexit.

Si los Comunes rechazan los enmiendas modificadas, el proyecto de ley del

Brexit pasará nuevamente a la cámara de los Lores, que deberá decidir si

quieren votar en contra del plan del gobierno.

En el caso de que haya hoy un acuerdo entre ambas cámaras, May puede

informar formalmente al resto de la UE que está dispuesta a comenzar las

negociaciones para abandonar el bloque comunitario.

En tanto, el Partido Laborista instó a la primera ministra a considerar la

posibilidad de mantener las enmiendas “realmente importantes”, como

garantizar los derechos de los ciudadanos de la UE que residen en el Reino.

En declaraciones a la BBC, el líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo que el

éxito económico del Reino Unido depende también de que los derechos de los

ciudadanos de la UE sean garantizados, “porque si perdemos a los que

trabajan en el NHS (sistema público de salud público inglés) dañamos

nuestra propia economía “.

Según una reciente encuesta de la British Medical Association (Asociación

Médica Británica, BMA) el 42% de los médicos formados en países europeos

está considerando salir del Reino Unido cuando se concrete el Brexit, lo

que implica un “desastre” para el sistema de salud británico.

Corbyn dijo que el Partido Laborista apoyó las dos enmiendas en los Lores y

continuará presionando tanto por los derechos de los ciudadanos de la UE

como por que el Parlamento tenga un veto sobre el acuerdo final del

proyecto de ley.

Explicó que esto no significaba que el Partido Laborista trate de obstruir

el Artículo 50, que inicia el proceso formal de las negociaciones para la

salida del Reino Unido de la UE, sino que todo el mundo tiene derecho a

participar sobre las futuras relaciones con Europa: “No podemos abandonar

el continente, somos geográficamente parte de él”, dijo.

Ayer, el ministro para la salida británica de la Unión Europea, David

Davis, instó a los diputados a que respalden la ley del Brexit e insistió

en que el país estaría “preparado” en caso de que no hubiera acuerdo.

Davis pidió a los diputados británicos que “no aten las manos de la primera

ministra”, cuando debatan ese proyecto de ley, que regresará a los Comunes

en el tramo final de su tramitación.

Comentarios

Comentarios