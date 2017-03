La espectacular imagen de una casa completamente congelada en Nueva York

El fotógrafo John Kukco tomó la instantánea a orillas del Lago Ontario y después publicó un video para demostrar que no era un montaje.

Una casa a orillas del Lago Ontario, en el estado de Nueva York, quedó completamente cubierta de hielo debido a las bajas temperaturas que están padeciendo en el noreste del país.

La imagen fue capturada por el fotógrafo John Kukco, quien la subió a sus redes sociales el domingo. En su cuenta de Twitter explicó que se debía a los “efectos del fuerte viento (de) esta semana al lado del Lago Ontario en WNY”.

La espectacular instantánea, sin embargo, fue puesta en cuestión por algunos usuarios que señalaron la posibilidad de que fuera un montaje. El mismo Kukco en su página de Facebook afirmaba que algunas personas “creen que utilicé un rociador de espuma en el lugar. Qué gracioso”.

Como prueba de que no era una invención decidió subir un video y mostrar así que no había ningún truco y todo era efecto de las bajas temperaturas que se han registrado en la zona. El fotógrafo explicó que fue un vecino quien le habló de la casa y salió “a la búsqueda del lugar antes de la puesta de sol”.

“Nuestra zona aquí en el Oeste de Nueva York ha sido golpeada por fuertes vientos los últimos días y cerca de 160,000 personas se quedaron sin electricidad”, explicó en su Facebook, donde añadió otras imágenes igualmente increíbles.

