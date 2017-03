Desbaratan banda que abría valijas de pasajeros en Ezeiza y vendía por Mercado Libre

Once hombres y tres mujeres fueron detenidos, acusados de integrar una banda dedicada a abrir valijas y robar las pertenencias de pasajeros de vuelos internacionales de distintas líneas aéreas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aseguraron que las detenciones se concretaron en el aeropuerto Ministro Pistarini y explicaron que la banda operaba en la Terminal C, desde la cual despegan y aterrizan los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Los investigadores de la PSA determinaron que los detenidos pertenecían a una empresa de seguridad privada y que cada uno cumplía un rol distintos en la organización delictiva, ya que algunos abrían los equipajes de los pasajeros en el patio de valijas y robaba los objetos de valor, mientras otros hacían de “campana”, otros sacaban los elementos robados del aeropuerto y otros la vendían, especialmente a través del sitio Mercado Libre.

Tras las detenciones ordenadas por el juez federal número 2 de Lomas de Zamora, Federico Villena, los investigadores requisaron los vestuarios, armarios y vehículos de los detenidos, donde se secuestraron perfumes, teléfonos celulares, cámaras de fotos, anteojos de sol y cámaras Go Pro, entre otros objetos presuntamente robados.

Luego, los pesquisas hallaron más productos presuntamente robados en las casas de los detenidos.

Fuentes de la investigación aseguraron que los allanamientos fueron ordenados por el juez Villena en las localidades de Isidro Casanova, Monte Grande, Carlos Spegazzini, La Tablada, El Jagüel, Tristán Suárez, Vicente Casares y Ezeiza, entre otros.

Los detenidos serán indagados en las próximas horas por el juez Villena.

