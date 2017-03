Solitario boquetero robó 6.000 pesos en la agencia de pago Abait

El agenciero Daniel Abait, indicó a LA VOZ que el ladrón actuó con mucho profesionalismo, aunque una cámara pudo captar su imagen. Los investigadores cotejarán la grabación para ver si pueden identificarlo. Abait se quejó porque el ladrón se pudo escapar de la manzana pese a la gran cantidad de efectivos que había en la zona.

Mediante un llamado al 101 se alertó que sujetos intentaban ingresar al local Agencia de pago Abait sito en avenida Colón Nº986, propiedad de Daniel Alberto Abait(56), por lo que se trasladó un móvil de la Seccional Segunda y se hizo un operativo cerrojo, no lográndose dar con los sospechosos.

Seguidamente llegó al lugar el propietario y se pudo corroborar que habían levantado una chapa del techo y también rompieron el cielorraso para llegar al sector de cajas. Los ladrones se llevaron el cambio que había para la actividad comercial.

Personal de Gabinete de Prevención de la Seccional Segunda junto con efectivos de la DDI llevaron adelante la investigación en esta causa caratulada robo y que se sustancia en la UFI Nº16 a cargo del doctor Marcos Egusquiza, señala el parte de prensa oficial.

Por su parte el damnificado en diálogo con LA VOZ expuso que “a las tres de la mañana ingresan por los techos. Rompen la chapa y cielorraso, revuelve y se roba cuatro cajas con efectivo en cambio que se deja para el otro día y una caja con monedas, que es lo que más lamentamos, una notebook BHG, una cámara HD para que no lo filmaran y cortó un cable del teléfono. Se fue y llegó la policía cuando estaba saliendo”.

Indicó que está la filmación. Además para una persona y le dice al efectivo de la Policía Local que estaban robando en Bapro y que el sujeto lo invitó a entrar a robar y no quise”.

“Se viene el policía de la Local, y el ladrón en 30 segundos sube por los escritorios e intenta salir por el cielorraso. Me avisaron 3.40 y llegué 4.10. Si fueran hecho un operativo cerrojo como dicen y hubieran actuado profesionalmente lo enganchan porque estaba en la manzana”, aseguró Abait.

El damnificado dijo que no es el tema de la plata, porque “tuve más de 20 robos, asaltos, robo de armada, de las dos de la mañana hasta las 5. Quedaron los daños, no me lo repone el seguro al dinero entre 6 y 7 mil pesos. Más la computadora, la rotura de la cámara y los daños en el local”.

Asimismo expresó que producto del robo no pudieron atender al público “Si, abríamos, pero estuve de las 4 a las 8 hasta que llegó el perito que no quería hacer peritaje porque no había hecho la denuncia. Le dije que no iba a realizar la denuncia hasta que llegara alguien para no dejar solo el local. Fuimos, miramos las cámaras y me dice que el ladrón trabajo con guantes porque no hay huellas Se fue como vino y me dijo que el chorro no es un improvisado. Estaba con guantes de trabajo porque con eso por más que transpire la mano por los nervios, no deja huellas a diferencia del guante de látex y el perito se fue a otro lugar”.

