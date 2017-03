Un Unimog trabaja a destajo para asistir con alimentos a dos localidades anegadas de General Villegas

Con apenas un camión Unimog del Ejército, el municipio de General Villegas,

en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, trabaja para asistir con

alimentos y medicamentos a dos localidades del partido que están rodeadas

por el agua, además de trasladar en sus dos viajes diarios a las personas

que deben realizar trámites urgentes o cumplir turnos médicos en la ciudad

cabecera, dijo hoy a Télam una fuente de Defensa Civil.

Desde octubre último, General Villegas tiene 70% de su superficie anegada o

encharcada debido a las intensas lluvias caídas y al ingreso de excesos

hídricos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

El agua ocasionó pérdidas por más de 5.000 millones de pesos en el sector

agrícola ganadero y afectó la extensa red de caminos rurales que posee el

partido y que permite comunicar a sus 10 localidades entre sí y con la

cabecera.

Los trabajos para reparar los caminos son infructuosos y frustrantes porque

las lluvias son recurrentes y lo que se levanta una jornada a los dos días

se lo vuelve a llevar el agua.

El Coordinador de Defensa Civil de General Villegas, Juan Pablo Del

Vecchio, explicó a Télam que “estamos trabajando para que no queden

desabastecidas las localidades de Santa Eleodora y Santa Regina, ya que por

sus caminos de acceso no se puede transitar con automóviles o camiones

comunes”.

Del Vecchio detalló que sólo se puede ingresar y salir de esas localidades

con camión Unimog, ya que “incluso un vehículo 4 por 4 tiene dificultades

para ingresar por caminos rurales reblandecidos o anegados”. “Teníamos dos

camiones Unimog pero uno de ellos se rompió, quedamos con uno solo para

abastecer con alimentos y remedios a esas dos localidades”, remarcó.

“El Unimog puede llevar también hasta 8 personas, y lo que hacemos es

priorizar la salida de esos pueblos de personas que deben realizar un

trámite urgente o por problemas de salud tienen que ir a un médico en la

ciudad cabecera”, detalló Del Vecchio, quien contó que el camión del

Ejército hace un viaje a la mañana y otro a la tarde.

El funcionario explicó que “muchos docentes están reclamando que los

traslademos a las escuelas de esos pueblos, pero lamentablemente, no es

mala voluntad, pero la prioridad es usar el único Unimog que nos queda para

cuestiones alimentarias o de salud”.

