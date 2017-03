Todo lo que pasa en la previa del recital del Indio en Olavarria

La jornada del jueves se vio envuelta en una situación llamativa. Comentarios en redes sociales, WhatsApp y rumores daban cuenta de caos. Nada fue verdad.

La jornada del jueves también se vio envuelta en una situación llamativa: según comentarios que surgieron desde redes sociales, líneas de comunicación como WhatsApp y algo que llegó a los rumores en la calle, la ciudad de Olavarría parecía sitiada por miles de fanáticos que produjeron destrozos, golpes y hasta robos sin importar hora, momento o quienes fueran testigos.

Lo concreto es que EL POPULAR realizó consultas a titulares de carnicerías, panaderías y supermercados chinos para ver si efectivamente habían sufrido saqueos. Nada de ellos ocurrió, y todos manifestaron como mínimo tranquilidad y, obviamente, un mayor movimiento ante la llegada de fanáticos que realizan compras y consumen. De hecho, alguno que otro hasta manifestó una situación totalmente contraria: “A mí me está yendo muy bien, consumen y mucho, así que no me puedo quejar, agradecido”.

La situación fue tal, que los titulares del restó “París” salieron en redes sociales a aclarar una situación que habría sucedido allí, con ricoteros que fueron a comer, y tras amenazar al personal, se habrían ido sin pagar. “Queríamos desmentir una versión que anda dando vueltas sobre un grupo de seguidores del Indio que se habrían sentado a comer y levantado sin pagar. No sabemos de dónde surgió el rumor pero es mentira, no hemos tenido por el momento ningún tipo de problema con los fanáticos. ¡Gracias!”, aclararon.

Y no solo eso: a esto se le suma una segunda situación de un robo de billeteras en la zona de la Terminal. Un olavarriense, Luis Alberto, aprovechó para contar su caso, que para nada se asemeja a lo que se rumoreaba: “Hoy en Necochea y Pringles, saliendo del kiosco de la esquina, fui a pagar la factura del abono del celular y cuando salía del kiosco, vi dos pibes sentados por el Indio, uno de Neuquén y el otro de Río Negro. Mauro y Eduardo”.

Si bien comentó que “Mauro me corrió 20 metros cuando yo iba a tomar el colectivo para mi casa”, lo tomó del hombro y le señaló que “esto es suyo”.

“Para mi gran sorpresa era mi billetera. Tenía 6.000 pesos de los tres trabajos que hice hoy. Me emocioné. Y le agradecí de mil maneras”. Pero la historia no terminó allí: “Para mi sorpresa, le quise dar 500 pesos de propina y no me lo aceptó. Me dijo ‘nosotros tenemos dinero’ “, para finalizar indicando que su intención de compartir era para “esa gente que hablan de estos pibes que piensan que vienen hacer lío”.

A final del día, una nueva viralización también generó una desmentida: es que se señalaba en grupos de WhatsApp que el corte de luz había sido intencional para que “salgan a robar ricoteros”. Lo concreto es que tanto fuentes policiales como la propia Coopelectric dejaron en claro que el corte se produjo por la voladura de un techo perteneciente a un supermercado chino.

