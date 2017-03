Suplentes del Desarrollo Urbanístico denuncian algunas irregularidades en la entrega de viviendas

Organizados en un grupo de trabajo, vecinos que quedaron como suplentes en el Programa Procrear, para acceder a una vivienda del Desarrollo Urbanístico de Villa Italia norte, hicieron llegar una nota a los medios, advirtiendo una serie de irregularidades que notaron y por las que ninguna autoridad les ofrece una explicación.

Así, señalaron que “deseamos hacer conocer la situación que estamos transitando los suplentes del desarrollo urbanístico de la ciudad de Tandil, desde hace algunos meses. Ante el rumor de la entrega de casas a suplentes, de manera poco transparente, un grupo concurrimos a la sucursal del Banco Hipotecario de nuestra ciudad, para interiorizarnos de la situación. Al averiguar nuestro número de orden como suplentes, nos encontramos con la novedad de que se había confeccionado un listado único, en el cual no se respeta el orden obtenido en el sorteo inicial, (realizado el 25 de abril de 2015), ni las distintas tipologías”.

“Incluso hay varias personas que tienen el mismo número. A estas irregularidades se suman que se han entregado viviendas a personas que tenían terreno propio, o casa, no respetando el requisito fundamental solicitado al momento de inscribirse en el programa PRO.CRE.AR, que fue no poseer ningún inmueble. Estamos en conocimiento también, que se han entregado viviendas preparadas para discapacitados, a familias cuyos miembros no presentan discapacidad, como también dúplex de tres dormitorios a personas solas”, denunciaron.

Con este panorama, advirtieron luego que “nos hemos acercado a la sucursal del Banco Hipotecario, a solicitar que se nos explique con qué criterio se armo un listado único, porque varias personas tienen el mismo número de orden, no recibiendo explicación precisa sobre tal situación. Como suplentes, deseamos poder acceder a las 155 viviendas que no tienen adjudicatarios, y así cumplir el sueño de tener la casa propia”.

“Dejamos de manifiesto también que en búsqueda de apoyo y acompañamiento en nuestro reclamo, acudimos al municipio de Tandil, y no obtuvimos respuestas”, remarcaron.

Finalmente, consideraron “muy triste la realidad que nos toca afrontar, ya que todos nosotros necesitamos imperiosamente una vivienda propia. Realidad que parece no ser comprendida por las autoridades competentes”.

