Stanley, sobre las cifras de pobreza: “Hay que trabajar en un montón de situaciones en un país que agonizaba”

“Hay que trabajar en un montón de situaciones en un país que estaba

agonizando, descontrolado, sin nunca perder el objetivo que el Presidente

(Mauricio Macri) tiene y sostiene de reducir la pobreza”, definió Stanley,

para quien la cantidad de personas pobres son algo que “duele” pero que el

Gobierno va a “revertir”.

“No hay que mirar culpables. Sin dudas somos todos, los gobiernos

anteriores… Tantos años de negar, de exclusión. No hay que buscar

responsables sino políticas públicas que permitan salir del 32 por ciento

de pobreza, que son familias y familias, y chicos y jóvenes en una

situación muy vulnerable”, señaló en entrevistas publicadas hoy por los

diarios La Nación y Clarín.

“No se van a revertir de un día para el otro pero lo primero es visibilizar

una situación que había sido negada”, apuntó.

En el mismo sentido, dijo que, al momento de asumir el gobierno de

Cambiemos, “el país estaba en una situación de agonía compleja. Hoy está

controlada la inflación y hemos podido revertir situaciones económicas y no

económicas que eran muy complejas, con una enorme cantidad de medidas

sociales. Frenar la inflación era fundamental, porque a quien más afecta es

a la gente de menos recursos”.

En particular, al aludir al sector más afectado -que según la UCA fue el

infantil- la ministra explicó que “históricamente los que más sufren son

los niños y las niñas. Por eso nuestro trabajo tiene que ver con con la

niñez y la primera infancia para igualar oportunidades. La salida es la

educación y para que sea educado debe desarrollar sus capacidades,

alimentarse”.

Asimismo, Stanley consideró que “la inflación es el peor impuesto a los

pobres” y que “es necesario trabajar no solo en los ingresos, sino también

en hábitat, educación y vivienda. Una respuesta fue sancionar la ley de

emergencia social en el Congreso”, apuntó y citó también “el programa

empleo joven”.

También negó que el Gobierno se haya equivocado al hablar de Pobreza Cero

porque “es un camino y un proceso de integración” y afirmó que la “salida

no será por derrame sino por la realización de obras y una mejor calidad

educativa”.

