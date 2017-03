Le robaron 21 veces y afirma que mucha gente de Tunitas está armada

Señaló que muchos vecinos se arman y defienden sus intereses por mano propia. Explicó que la presencia policial por sí sola no resuelve el tema de la inseguridad

Juan Pablo Aspesi referente barrial de Las Tunitas e integrante de la conducción local del GEN en declaraciones formuladas a “Tandil Despierta” que conduce Claudio Andiarena mencionó que sufrió 21 hechos delictivos en su domicilio y reclamó un trato preferencial de la policía.

Sostuvo que “Cuando nos juntamos con los vecinos vemos que la inseguridad sigue siendo el tema más importante del barrio. La presencia policial por si sola no garantiza más seguridad, se había avanzado en algunas cuestiones con el Municipio, pero se frenó”.

“Nos patearon la puerta y le robaron a mi mujer una bicicleta que le habían prestado para ir a trabajar”, contó sobre el robo 21 sufrido en su domicilio.

Manifestó que “¿Cómo se resuelve esto? Hay mucha gente que está armada en el barrio y que lo resuelve por mano propia. Otros terminan pagando para recuperar sus propias pertenencias”.

Mencionó que “es una situación de la que hay que ocuparse, necesitamos que todos los actores que participan tomen cartas en el problema. No vimos en cuestiones concretas el trato preferencial para el barrio como anunció en su momento el Secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora”.

A su vez mencionó que muchos vecinos recuperan sus cosas pagándole a los ladrones, mencionando el caso de una mujer que abonó por un perro caniche toy. También expuso que su esposa abonó 1.500 pesos para recuperar efectos de su propiedad.

También al ser consultado expuso que son unas cinco familias las que se dedican al delito en el barrio, mencionando que muchos jóvenes no conocen los valores del trabajo y llevan la vida vinculada al delito como lo han hecho sus padres y abuelos.

Cabe mencionar que Aspesi ha venido denunciando los problemas del barrio y en algunas oportunidades ha sido blanco de ataques directos por parte de malvivientes que residen en la zona, inclusive con disparos de arma de fuego.

