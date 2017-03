Miles de mujeres marcharon en Tandil bajo la consigna “Ni una menos, vivas nos queremos”

El paro internacional de mujeres, al que adhieren 45 países, también se replicó en Tandil ayer con un cese de actividades de 9 a 11 y con una marcha en la que participaron cerca de 4.000 manifestantes que recorrió las calles del centro y concluyó con la lectura de un documento con las demandas específicas.

La organización formal reunió a medio centenar de mujeres trabajadoras enroladas en distintas organizaciones, que diagramó las acciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en el marco de la lucha por la igualdad de género.

En esta ciudad el paro de mujeres, tal cual recalcaron, y se llevó a cabo durante dos horas. Además tuvo epicentro en diez espacios públicos de distintos barrios, donde se promovió el intercambio y abordaje de la problemática, con puntos que formaron parte de los reclamos venideros.

Los lugares seleccionados fueron: la Plaza Independencia; de la Democracia (avenida Colón y Uriburu); del Don (Lobería y Richieri); 25 de Mayo (Santamarina, Maipú, 4 de Abril y Belgrano); Oscar Allende (Actis, Casacuberta y Muñiz, barrio Palermo); 2 de Abril (Quintana y Basílico, Villa Italia); Ejército Argentino (Basílico y San Francisco, barrio 25 de Mayo); María Elena Walsh (Juldaín y Thomas, Las Tunitas); barrio La Movediza (Paseo de los Niños y Azucena); barrio Los Charitos (Wascalde y Pavón).

La movilización concluyó frente a la sede de Gobierno con un acto mediante el cual se dio lectura al documento con las consignas que pretenden visibilizar y los reclamos concretos sobre el cobro de salarios más bajos que los hombres

“Como cada año, este 8 de marzo, en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, millones de mujeres en todo el mundo nos encontramos en las plazas, en las marchas y en las luchas. Lo hacemos para denunciar la vigencia de las múltiples violencias y opresiones a las que estamos expuestas las mujeres e identidades sexuales disidentes. Lo hacemos porque la desigualdad y la discriminación nos exige organizarnos y luchar para revertir esta situación”, enunciaron.

Destacaron que “los movimientos de mujeres, feministas y de diversidad sexual hemos tenido la capacidad para instalar importantes reivindicaciones en la agenda social, política y mediática como para sostener altos niveles de articulación y movilización. En el actual contexto de achicamiento del Estado, de ajuste económico y de recrudecimiento de la violencia institucional impulsada desde el gobierno, las mujeres volvemos a ocupar las calles. Porque somos quienes quedamos más expuestas a perder nuestros empleos y a atravesar necesidades que nos dejan más vulnerables frente a distintos tipos de violencias y de injusticias”.

“Este 8 de marzo es sin dudas un 8 de marzo diferente. Porque después de las grandes movilizaciones de Ni Una Menos y del Miércoles Negro, hoy #NOSOTRAS PARAMOS.

El paro nos encontró reunidas en asambleas en nuestros lugares de trabajo, en nuestras organizaciones y tomamos el espacio público en diez plazas de Tandil.

Los puntos que se desarrollan a continuación son el resultado de las asambleas que tuvieron lugar en días previos y durante toda la jornada de hoy, y reflejan las realidades vividas en nuestro país y en nuestra ciudad”.

Se hizo alusión que paraban porque “En nuestro país las mujeres ganamos 27% menos que los varones y la brecha llega al 40% para quienes trabajan en situación precaria”.

A su vez mencionaron que el índice promedio de desempleo es del 9,3%, y “en el caso de las mujeres trepa al 10,5% y supera el 20% para las más jóvenes”.

“Paramos porque en Tandil no contamos con estadísticas de empleo desde el 2010, pero sabemos que el desempleo, los despidos y la precarización nos golpea más que a los varones”.

“Paramos porque no alcanzan los jardines maternales y eso nos obliga a quedarnos en casa o depender de otras mujeres para salir a trabajar”.

También hicieron referencia a que 530 niños no tienen cupo en los jardines de infantes y “somos nosotras las que los cuidamos”.

Reclamaron que “a igual trabajo igual salario, ni una trabajadora menos”.

“Porque hacemos la mayor cantidad de trabajo doméstico no remunerado” y bregaron por muchas reivindicaciones laborales para las mujeres y mejores condiciones.

Además exigieron respeto de derechos laborales, poniendo techo a las discusiones laborales

Asistencia por violencia de género en los CCT, programas de empleo para víctimas de género y trata, mayor tiempo de las licencias de maternidad

Reclamaron el acceso a la vivienda con planes para mujeres “que en Tandil han asumido la tarea organizaciones sociales”.

También pidieron mayor participación en todos los espacios de decisión, contra la violencia institucional, reclamando mayor compromiso al estado nacional y peticionaron por un Estado laico, contra la violencia simbólica en los medios de comunicación y esclarecimiento de hechos de violaciones y abusos en Tandil.

A su vez cuestionaron los recortes en áreas vinculadas a la mujer. “En Tandil el presupuesto es mínimo”.

Además cuestionaron la derivación de temas vinculados a la mujer afuera del área de género. Otro de los puntos planteados fue la legalización del aborto, provisión de anticonceptivos y denunciaron la muerte de 3.000 mujeres pobres por abortos clandestinos.

Finalmente exigieron la libertad de Milagro Sala.

El acto culminó con las manifestantes cantando “Ni una menos, vivas nos queremos”.

