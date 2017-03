Lunghi fue consultado por el informe sobre la pobreza y dijo que “Tandil está bien”

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) abrió nuevamente la polémica en torno a las políticas de Estado del Gobierno de Mauricio Macri. Es que 1,5 millones de nuevos pobres y 600 mil nuevos indigentes traen fantasmas de épocas más oscuras. En este contexto, desde distintos sectores de la oposición salieron a criticar las medidas económicas de estos 15 meses de gestión y a recordar la contundente movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) que denunció despidos masivos y políticas de “ajuste”.

Al respecto, y en diálogo con INFOCIELO el intendente de Pergamino, Javier Martínez, reconoció que “hace décadas que los argentinos venimos mal”, mientras que su par General Alvarado, Alejandro Cellillo, dijo que “el cierre de empresas genera alarma y reviste gravedad en la sociedad”, al igual que el jefe comunal de Tandil, Miguel Lunghi, que agregó que “esto es un proceso de transición que con sacrificio vamos a pasarlo”.

“No desconocemos la realidad y la vamos a asumir porque sabemos que los procesos de cambio profundo no se van a revertir en poco tiempo. No hay soluciones mágicas y nuestro nivel de deterioro nos obliga a pensar también en las generaciones futuras”, remarcó Martínez a la vez que, de todos modos, agregó que “nuestra ciudad tiene otro tipo de estructura económica y vamos revirtiendo las tendencias. La agroindustria, la construcción y el sector automotor van repuntando”.

En tanto, Lunghi coincidió con este último análisis: “Tandil está bien porque tenemos una economía diversificada y el campo es el principal actor en el producto bruto interno pero el turismo y la construcción viene muy bien, al igual que la gastronomía crece a pasos agigantados”. Estas variables, asegura el dirigente radical, servirán para revertir los índices “dolorosos” que lanzó la UCA. “Esto es un proceso de transición que con sacrificio vamos a pasarlo y soy optimista en eso”, agregó.

Aún así, el intendente de Tandil analizó que “llevamos varias generaciones de personas viviendo de planes sociales que sumadas a los aumentos de tarifas” pudieron haber impactado en niveles de pobreza, pero que, dijo, “había que hacer aumentos porque teníamos 15 mil millones de dólares de importación de energía”.

En tanto, Cellillo apuntó que “el cierre de empresas genera alarma y reviste gravedad en la sociedad porque la pérdida de empleo hace que las personas queden inmersas en la pobreza y eso no es un efecto deseable” pero que, agregó, “la situación va a mejorar”.

“Vemos que mejora la actividad productiva del campo, al igual que la obra pública, lo que se traduce en puestos de trabajo y movimiento económico en nuestra ciudad”, ejemplificó el alcalde de General Alvarado a la vez que opinó que el presidente de la Nación cometió el “error” de “no haber sincerado con qué se encontró” en el Estado.

