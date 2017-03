Fútbol para Todos: confirman los procesamientos de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Gabriel Mariotto

Lo decidió en fallo divido la sala I de la Cámara Federal. También quedaron complicados el ex titular de AFA Luis Segura y otros dirigentes.

En fallo dividido, la sala I de la Cámara Federal penal porteña confirmó hoy los procesamientos de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y el ex responsable del programa Gabriel Mariotto por presunta comisión de delito en el manejo de los millonarios fondos destinados al programa televisivo Fútbol para Todos.

Con los votos de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia y la disidencia parcial de Eduardo Freiler, el tribunal también confirmó el procesamiento del ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura pero en cambio revocó el que pesaba respecto del también ex jefe de Gabinete y actual senador nacional Juan Manuel Abal Medina.

Los ex funcionarios habían sido procesados el año pasado por la jueza federal María Servini de Cubría por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión de controlar el destino que los clubes de fútbol le dieron al dinero pagado por el Estado por los derechos de televisación de los partidos por los torneos oficiales de la AFA.

El tribunal también confirmó los procesamientos que pesaban sobre los dirigentes de la AFA Rafael Savino, José Lemme, Miguel Angel Silva, Carlos Portell y Rubén Raposo por administración fraudulenta agravada por haber sido en perjuicio del Estado, aunque dictó la falta de mérito respecto de Eduardo Espinosa.

Otro de los procesados por Servini, Pablo Paladino, coordinador del programa que vinculó al Gobierno kirchnerista con la AFA, fue beneficiado con una falta de mérito. Servini lo había procesado el año pasado por el delito de violación de los deberes de funcionario público.

La Cámara también confirmó los embargos que había impuesto Servini para los procesados, el más alto de ellos para Segura, fijado en 50 millones de pesos. Aníbal Fernández y Capitanich, actual intendente de la capital chaqueña, sufrieron un embargo por 10 millones de pesos en ambos casos. Y Mariotto, por la mitad de esa cifra.

El camarista Jorge Ballestero, integrante de la sala I de la Cámara, estaba excusado de intervenir en esta causa por cuanto integra el Tribunal de Disciplina de la AFA. Por ello fue convocado Irurzun, de la sala II para desempatar entre Bruglia y Freiler.

Este último magistrado, apuntado por el Gobierno en el Consejo de la Magistratura, votó a favor del sobreseimiento de los ex funcionarios kirchneristas y por la falta de mérito para los dirigentes de la AFA.

Comentarios

Comentarios