En Independiente arrancan las escuelas deportivas y el Taller de Iniciación Motriz

El club Independiente sigue apostando a la formación de sus deportistas, a partir de las escuelas de iniciación en cada una de las actividades deportivas que ofrece esta entidad ubicada en avenida Avellaneda 745. Es por eso que desde esta semana están comenzando las actividades que ya tienen días y horarios para funcionar durante todo el año. En esta nota te podrás enterar los días y horarios de los entrenamientos de cada una de las disciplinas que se dictan en Independiente.

Las escuelas deportivas de fútbol, voley, hockey, tenis y basquet son las propuestas que se ofrecen para que los más chicos puedan practicar alguna de las actividades pero también, aquellos niños de 2 a 5 años, tendrán la posibilidad de ser parte del Taller de Iniciación Motriz.

La institución, que el año próximo cumplirá 100 años, tiene una reconocida trayectoria en la ciudad que la supo ganar con el correr de los años para posicionarse como uno de los principales clubes en Tandil. Con el paso del tiempo siguió manteniendo los mismos valores como lo son la honestidad con la que se trabaja, sumado a la felicidad que logran tener los deportistas que son comprendidos por profesores que buscan un ámbito lleno de paz, alegría, libertad y tranquilidad para poder realizar las distintas actividades.

Además, como ya sucedió los últimos dos años, durante el 2017 continuará el Taller de Iniciación Motriz que está destinado a niños de entre 2 y 5 años. Estos talleres estarán a cargo de profesores que ya vienen trabajando en la institución.

En esta actividad se le enseñaran cosas básicas de los deportes que se practican en el club, como también expresión corporal, baile, música, ente otras cosas para que los participantes aprendan jugando como es la vida en la entidad de avenida Avellaneda.

La institución rojinegras se encuentra en el corazón de la ciudad, a muy pocas cuadras del centro. Con un campo deportivo muy amplio, permite que los chicos puedan realizar todo tipo de disciplinas.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo las escuelas de formación deportiva, Independiente ofrece a la comunidad en general propuestas para todos los gustos. Sin dudas que es una alternativa sumamente interesante a la hora de elegir a donde mandar a los chicos que por primera vez van a practicar un deporte.

Desde fútbol, básquet, hockey, voley y el tenis son las actividades que las pueden practicar, damas y caballeros, y contarán con instalaciones de muy buen nivel como el polideportivo, la cancha de hockey sintética, estadio Agustín F. Berroeta, la cancha auxiliar de fútbol, el Lawn Tenis, la flamante cancha de Beach Voley y el campo de fútbol que se encuentra ubicado sobre Callao, entre Sandino y Richieri.

Este club, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, busca formar a los chicos a partir de los valores y que los mismos puedan hacer amistades con el correr del tiempo. Por tal motivo, Independiente invita a padres e hijos a acercarse a la institución para no solamente poder aprender los distintos deportes, sino que para poder adquirir valores que se adquieren en cada rincón de la entidad.

Para mayor información, podrán dirigirse a la secretaria de la entidad funciona de lunes a viernes de 9 a 20.30. También se podrán comunicar llamando, en los mencionados horarios, al 442-5806.

DÍAS Y HORARIOS

FÚTBOL

Turno mañana

Clases 2007-2008: martes y jueves de 9.30 a 11.

Clases 2009 a 2012: miércoles y viernes de 9.30 a 11.

Turno tarde

Clases 2007 a 2012: martes y jueves de 15.30 a 17.

Clase 2007: lunes de 18 a 19.30.

Clases 2005-2006: lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19.

Clases 2003-2004: martes, jueves y viernes de 19 a 20.30.

Clases 1998 a 2002: lunes a jueves de 19.30 a 21.30 (No se suspende por lluvia).

BASQUET

Escuela (de 4 a 8 años): lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 19.30.

Pre mini ( 9 y 10 años): lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 19.30.

Mini (11 y 12 años): lunes, miércoles y viernes de 17.10 a 18.30.

Pre Infantil (13 años): lunes, miércoles y viernes de 15.50 a 17.10.

Infantiles (14 y 15 años): lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 15.50.

Cadetes (16 y 17 años): lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.

Juveniles (18 y 19 años): lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.

Primera: lunes, miércoles y viernes a las 21.

Basquet femenino mayores: lunes, miércoles y viernes a las 15.30.

HOCKEY

Escuela y décima (2007 a 2012): martes y jueves de 18.15 a 19.15 (damas). Martes y jueves de 18.15 a 19.15 para caballeros de 6 a 9 años.

Sub 12 (2005-2006): miércoles y jueves de 18 a 19.30 (damas). Martes y jueves de 18.15 a 19.15 (caballeros).

VOLEY

Escuelita (2006 a 2008): martes y jueves de 17 a 19.

Sub 13 (2003 a 2005): martes y jueves de 17 a 19.

Sub 15 y sub 17: martes y jueves de 19 a 20.45.

Sub 19 y primera: martes y jueves de 20.30 a 22.

Maxivoley (mayores de 35 años): martes y jueves de 15 a 16.30 (damas y caballeros).

TENIS

Mini tenis (4 a 6 años): martes y jueves de 18 a 19.

Escuelita (7 a 9 años): lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 10.30 y lunes, miércoles y viernes de 18.15 a 19.15.

TALLER DE INICIACIÓN MOTRIZ

De 2 a 5 años: lunes, miércoles y viernes de 18.15 a 19.45.

