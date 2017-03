“Políticas públicas concretas para equidad de género en Tandil: El compromiso de profundizar y fortalecer derechos”

En el Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Tandil a partir del trabajo de las distintas áreas, dio a conocer un documento que detalla las políticas públicas y principales líneas de acción que se implementan en materia de igualdad de género, promoción de derechos y prevención de la violencia.

El texto señala que “como gobierno municipal llevamos adelante acciones concretas y consistentes destinadas a consolidar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, una interrelación equitativa entre hombres y mujeres. Desde diferentes áreas y con una mirada transversal, hemos recorrido un camino claro en la promoción y protección de los derechos de las mujeres. En este sentido coordinamos diferentes líneas de acción para la atención, orientación, capacitación y fortalecimiento, con el fin de brindar una atención integral de la mujer”.

Al respecto, el documento señala que “Tandil, uno de los pocos municipios que cuenta con equipos municipales interdisciplinarios, con una Casa de Abrigo Refugio Municipal de mujeres víctimas de violencia, la cual se ofrece ante cada denuncia realizada por mujeres víctimas de violencia de género y Servicio de Guardia a los efectos de acompañar a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. También es uno de los pocos municipios que en caso de ser necesario un cambio de residencia, paga el alquiler a las mujeres que lo requieran. Contamos con 4 Jardines Maternales Municipales de carácter gratuito para facilitar la inserción de mujeres al mundo laboral y educativo. Este Municipio es también uno de los pocos que antes de que se aprobara la Ley con fines de patrocinio jurídico en diciembre último, ha implementado en todos los barrios de la ciudad un Servicio de Orientación Jurídica y la creación del Programa Acce. Der, a los fines de brindar las condiciones de acceso efectivo a la Justicia a las mujeres que sean víctimas de actos de violencia”.

“El Programa de Acceso a la Justicia asumirá el costo de la representación y la asistencia legal particular. En este mismo sentido, se creó el Programa Asis.TAN (Programa Municipal de Asistencia Económica para Victimas), destinado a la asistencia económica para víctimas de violencia familiar o de género. Podemos agregar que con la misma perspectiva transversal de género, hemos creado la Dirección de niñez, adolescencia y familia, un espacio específico para la atención de temas vinculados a los niños, niñas y adolescentes que responde a la necesidad de coordinar las acciones que se impulsan a nivel local en torno a la temática. Sin dudas la creación de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad sexual, como el órgano responsable de coordinar acciones y propiciar políticas públicas es la síntesis de la acción continua del gobierno municipal en torno a la búsqueda de la promoción de la igualdad”.

Desde el Municipio, se repasan además en el documento las herramientas instrumentadas para “la total integración de las mujeres en los procesos de desarrollo, algo elemental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el perfeccionamiento democrático”. “Por ello, nos hemos trazado diferentes objetivos en la promoción de igualdad con acciones concretas, entre ellas podemos destacar: Promover la igualdad jurídica; Servicio de Orientación Jurídica en todos los barrios; Programa de Acceso gratuito a la Justicia Acce. Der; Asegurar el acceso pleno e igualitario de la mujer a los beneficios del desarrollo económico, social, político y cultural.”

Entre las campañas de Prevención y sensibilización, se detalla la de “noviazgos Violentos; Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencia de Género”. Y en cuanto a la promoción de los derechos de la mujer se señala al “Programa Generando Encuentros: propuesta recreativa; Programa Modelos para desarmar: propuesta preventiva en espacios educativos”.

Con el objetivo de garantizar políticas tendientes a la revinculación social, educativa y laboral, se menciona a “Más de 100 Cursos de Oficios en diferentes barrios; Taller de Mujeres Emprendedoras; Programa de Fomento del Microemprendimiento; Terminalidad educativa con Becas de la Oficina de Empleo Municipal; y 4 Jardines Maternales Municipales de carácter gratuito”.

Políticas de salud y prevención de la violencia

“Asegurar el acceso pleno de la mujer al de cuidado integral de su salud durante todo su ciclo de vida”, es otro de los objetivos trazados y en este sentido se señala que “el enfoque de derechos, la equidad, el enfoque de género, son líneas indiscutidas de trabajo desde el Sistema Integrado de Salud Pública. Por ello aseguramos la continuidad de la implementación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, no solo desde los insumos que de él se desprenden sino del fortalecimiento y capacitación de los equipos del programa, del cumplimiento de la Ley 25.673 en el ámbito provincial, del fortalecimiento del enfoque de diversidad, del abordaje de la problemática de violencia de género, de la sensibilización y las acciones concretas para asegurar la interrupción legal del embarazo en el marco de las leyes vigentes y articulando en red interinstitucionalmente”.

“En el transcurso del 2016 y a partir de varias capacitaciones locales y provinciales se consolidó la política pública de Interrupción Legal del Embarazo, con administración de la medicación desde el sistema de salud y el seguimiento de las mujeres por los equipos de trabajo. Por otro lado, garantizando el derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo el acompañamiento psicológico de las mismas”.

En cuanto a las acciones destinadas a “velar por el derecho de toda mujer a una vida libre de abuso y violencia en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado”, se enumera la “casa de Abrigo refugio de mujeres víctimas de violencia Municipal; Servicio de Orientación Jurídica; Servicio de Guardia de Asistencia a la Victima; Prestaciones de asistencia directa y asignación de recursos (alquileres, tarjeta alimentaria, facturas de luz, etc.); Programa Municipal de Asistencia Económica para Victimas”.

Por último, el documento afirma que “sin duda queda mucho para sumar en materia de equidad de Géneros y derechos, y ese es el compromiso del Municipio: seguir fortaleciendo las políticas públicas y redoblando el esfuerzo, para que finalmente todas las mujeres de nuestra ciudad y del país puedan hacer uso de sus derechos y no ser víctimas sociales”.

“Debemos seguir propugnando por terminar con los estereotipos y asumir que entre todos podemos reconstruir nuestro tejido social y asistir a una verdadera transformación social donde prime la equidad y no las sociedades patriarcales que hasta aquí han llevado a cientos de miles de mujeres asesinadas y niños huérfanos. Nuestro desafío como gobierno es promover y garantizar una sociedad más justa, libre e igualitaria”.

