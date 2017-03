Llegó el acuerdo después de las últimas trabas: vuelve el fútbol

Las negociaciones, que se habían trabado este mediodía, tuvieron un final feliz y Agremiados decidió levantar el paro. Este jueves es el primer partido en el regreso del campeonato.

El partido no estaba tan definido como parecía, pero el desenlace al final fue feliz. La cúpula de Futbolistas Argentinos Agremiados y la de AFA habían llegado a la reunión de este mediodía en el Ministerio de Trabajo con la sensación de que al acuerdo para que se levantara el paro le faltaba solamente la firma. Pero de golpe aparecieron trabas imprevistas que hicieron tambalear el acuerdo hasta que a la tarde, finalmente y después de nuevas negociaciones, llegó el arreglo para que desde este jueves se produzca el esperado regreso del fútbol profesional.

Las tribunas dejarán de estar vacías de pasión. Los hinchas, cansados de que lo único que gire alrededor del fútbol sea la rosca política de dirigentes hambrientos de poder, podrán regresar a la cancha. La pelota, después de la lucha de intereses, volverá a rodar. Finalmente esta tarde quedó formalizado el levantamiento del paro de los futbolistas en el Ministerio de Trabajo. Y por fin, luego de 79 días, podrán reanudarse los torneos de todas las categorías.

A las 21, luego de un día cargado de reuniones y negociaciones, Sergio Marchi había reconocido anoche ante los periodistas que aguardaban en la puerta de la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), ubicada en la calle Salta, que “se minimizó el reclamo” y “en la medida de que se cumpla con todo lo que charlamos, levantaremos la medida”.

El secretario gremial mantuvo dos reuniones con Armando Pérez. La primera se desarrolló por la mañana y duró tres horas, de 9 a 12. El titular de la Comisión Normalizadora puso sobre la mesa de negociación unos 56 millones de pesos extras para el Ascenso, a pagarse este jueves, día en el que jugarán Vélez-Estudiantes, a las 21 en Liniers. Y por la tarde, a las 17, cuando el sindicalista y el dirigente de Belgrano volvieron a verse las caras en el Palacio de Duhau, aceptó la propuesta, ad referendum de la charla con los capitanes, que se llevó a cabo unas horas después.

“Agarremos esto, es lo que hay”, dijo Marchi. Y explicó que empezarían a cobrar los clubes más comprometidos. “Al principio servía parar una semana más, pero ya es hora de arrancar a jugar para tener nivel de competencia. Nosotros queremos jugar cuánto antes; todo este tiempo que llevamos parados perjudica”, declaró Nicolás Tagliafico, capitán de Independiente, tras el cónclave.

¿Qué cambió desde el viernes, cuando Marchi se mantuvo en una postura inflexible, hasta ayer? Los 305 millones de pesos, que el lunes habían sido distribuidos entre 144 clubes, empezaron a impactar en las cuentas bancarias de los jugadores. Y aunque el pago, en algunos casos, no alcanzó para que se saldara la deuda total, la Comisión Normalizadora gestionó 40 millones de pesos del contrato de Trisa, que compró los derechos para la televisación de la B Nacional y la Primera B, y se prometió un adelanto de Axion Energy, sponsor que le da nombre al torneo de Primera. En total, sumaron 56 millones, que serán distribuidos entre las cuatro divisionales del Ascenso. El monto era el mismo que los clubes de la máxima categoría le habían ofrecido a través de un fondo solidario. Entonces, el ex zaguero de San Lorenzo y Platense devenido a líder sindical no quiso acordar con la AFA, a pesar de los cabildeos y las presiones de los dirigentes, que amenazaban jugar los torneos con juveniles. Quería mostrarse fuerte ante sus afiliados, que lo había cuestionado internamente en agosto, cuando estuvo a punto de no comenzar el campeonato. Y consiguió ser el gran ganador del fin de semana, más allá de que su futuro no está asegurado porque desde el Gobierno y la dirigencia lo quieren fuera de FAA. Y, tal cual adelantó Clarín, Hugo Perico Pérez y Alfredo Cascini tienen intenciones de pelear por el lugar que ostenta el Turco.

En ese sentido, la advertencia del Ministerio de Trabajo, que no sólo le aplicará una fuerte multa sino que también puede quitarle la personería jurídica a FAA, jugó un papel decisivo. De hecho, el ministro Jorge Triaca había cuestionado la huelga de piernas caídas y agitado públicamente esa posibilidad. Con la sombra de otro gremio acechándolo, Marchi se acercó a Pérez, después de que la mayoría de los dirigentes le había hecho un desplante, cansados de un paro que consideraron “político”.

Con la plata cash, Marchi le dio el okey a Pérez. Y bajó los decíbeles de la pelea mediática que había entablado con la Comisión Normalizadora. “Esperemos que los dirigentes entiendan y se presenten mañana (hoy), porque será el el último tramo de la negociación. Nosotros somos gente positiva y queremos trabajar en paz. Tenemos muchas expectativas”, manifestó el gremialista, quien le pidió al Jefe de Viamonte que sea más severo y aplique el Fair Play financiero para las instituciones que no cumplan con sus obligaciones. En ese sentido, el Turco advirtió: “Esta es una dirigencia que tiene que cambiar. Creo que lo entendió. Necesitamos un fútbol más ordenado, con mejor gestión y que cumpla con todo”.

Además, Pérez le prometió a Marchi que el dinero de la llave de la empresa que gane la licitación por los derechos audiovisuales será utilizada para cancelar las deudas de todos los clubes, los técnicos y los empleados de Utedyc. “Falta un flujo de fondos para poder cancelar la cantidad de los contratos”, dijo el sindicalista. La cadena que se haga acreedora a la transmisión de los partidos, deberá desembolsar 1200 millones de pesos de entrada. Esa inyección económica quedará cristalizada en abril.

Marchi agregó: “El que más tiene, deberá esperar. Nos manejaremos de acuerdo a los clubes que estén más débiles”. Las deudas acumuladas en el Ascenso superan los tres meses. Villa San Carlos es uno de los equipos más comprometidos. “Gestionando mejor, vamos a tener mejores campeonatos”, añadió. Pérez también se mostró optimista. “Estamos ante un 90% de posibilidades de que vuelva el fútbol”, aseguró el presidente de la Junta Regularizadora. Y así será.

