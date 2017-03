Estados Unidos investiga el CIA- gate tras la filtración de documentos en WikiLeaks

Abrió una investigación penal. Fue luego de que el sitio de Julian Assange publicara que la Central de Inteligencia espía a través de dispositivos conectados a Internet.

Con todo, esas fuentes indicaron que cada obtención de informaciones cumplida a través de las operaciones de inteligencia en los documentos publicados por Wikileaks, ayer, es legal.

Según esa fuentes, la obtención de datos fue siempre hecha contra objetivos en el exterior.

Ayer, WikiLeaks publicó una primera serie de documentos secretos de la CIA, en la mayor filtración de informes que sufre la agencia de inteligencia, titulada Vault 7.

En eso documentos, se revela que la CIA cuenta con un enorme arsenal de armas para hackear como software malicioso (malware), virus y troyanos, con los que convierte en micrófonos todo tipo de dispositivos conectados a Internet: iphones, tablets, teléfonos Android y TV inteligentes.

Los documentos, unos 8000, que WikiLeaks dice haberle robado a la CIA contienen además comentarios burlones contra algunos de los programas antivirus más populares, lo que sugiere que la agencia estadounidense está al tanto de las debilidades de tales escudos cibernéticos.

El contenido publicado por WikiLeaks no es lo suficientemente sistemático como usarlo como referencia de qué programa es más eficaz que otro, y la fecha incierta que tiene ese contenido indica que no es más que un vistazo momentáneo.

Pero aun así, los documentos apuntan a que la agencia no siempre tiene una opinión halagadora del software protector disponible al ciudadano común.

¿Hasta qué punto sorprendieron las revelaciones?

No son realmente sorprendentes. Ya los documentos sobre las escuchas del Consejo de Seguridad Nacional (NSA) filtrados por el fundador de la plataforma Edward Snowden revelaban un sistema de vigilancia de amplio alcance. La publicación ahora de los más de 8.000 documentos de la CIA ofrece sin embargo por primera vez un parorama sobre las capacidades del servicio secreto exterior estadounidense. También se conocían las lagunas de seguridad en el software de smartphones y computadoras y también habían sido hackeados antes algunos automóviles con acceso a Internet, pero esos problemas se resolvieron y se supone que las empresas aprendieron las lecciones correspondientes.

¿Cuáles son las consecuencias de esta revelación?

Por un lado, los aparatos electrónicos deben ser más seguros para los usuarios. Empresas tecnológicas como Google, Apple, Samsung o Microsoft podrán buscar ahora los puntos débiles de sus sistemas, ya que no sólo los servicios secretos buscan aprovecharse de ellos, sino también criminales. Así, Apple declaró que ya había solucionado muchas lagunas en su última versión del sistema operativo para iPhone IOs y que otras serían resueltas lo más rápido posible. Al mismo tiempo, las revelaciones sobre el procedimiento y las herramientas utilizadas dificultarán ahora el trabajo legítimo de la CIA, alertó su ex director Michael Hayden. “Esto ha hecho menos seguro a mi país y a mis amigos”, dijo en declaraciones a la emisora BBC.

Comentarios

Comentarios