CEPIT y UNICEN lanzan el Programa de Formación en Diseño de Experiencias Digitales

La actividad se realizará el jueves 9 a las 17 en la Biblioteca de la Universidad y estará a cargo de Eduardo Mercovich, un referente en el área. ¿Qué es el Diseño de Experiencias Digitales y por qué trasciende al sector tecnológico?

Con el objetivo de ampliar el conocimiento y ofrecer ofertas educativas de nivel, CEPIT y UNICEN lanzan mañana jueves a las 17 en la Biblioteca de la Universidad el Programa de Formación en Diseño de Experiencias Digitales con un taller novedoso, gratuito y abierto a toda la comunidad. Durante la actividad, que durará aproximadamente tres horas, los participantes tendrán la oportunidad de aprender diversas técnicas muy simples para el desarrollo de usables -en el lenguaje tecnológico, aquellas herramientas y aplicaciones informáticas-. El taller estará a cargo de Eduardo Mercovich, uno de los referentes en el tema a nivel nacional.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Diseño de Experiencias Digitales?

El Diseño de Experiencias Digitales es una actividad multidisciplinaria, transversal e ineludible que requiere de inmersión, de aprender-haciendo en grupos multidisciplinarios. Crear mejores experiencias digitales para las personas beneficia tanto a empresas como a organizaciones y es un paso directo hacia la innovación. El tipo de saberes que requiere el diseño centrado en el usuario, se enmarca en los procesos de investigación-acción. Diseñar y desarrollar productos interactivos con calidad es hoy una de las especialidades más demandadas en el mercado mundial. En Argentina casi no existen formaciones con rango universitario de este estilo y sin embargo la demanda laboral de este tipo de profesiones u “oficios” es altísima y creciente. Un ejemplo: un Diseñador UX contratado por una entidad bancaria analiza, a partir del investigación sobre la experiencia de los usuarios, cómo hacer que los trámites sean simples de realizar, que el home banking no dé lugar a equivocaciones en los trámites y que todas las herramientas sean fáciles de entender para el cliente.

Mercovich buscará dar un primer acercamiento a este concepto a través de un taller -“Prototipado interactivo en baja fidelidad: técnicas ágiles para el desarrollo de usables”- en donde mostrará cómo es posible probar con usuarios en pocas horas un diseño incluso antes de realizarlo. Iterar el proceso de prototipar en baja fidelidad, probar, observar y entender qué funciona y qué no permite no sólo encontrar y eliminar problemas de usabilidad y tomar mejores decisiones de diseño, sino además es útil para validar conceptos, probar versiones alternativas y -en esencia- invertir el esfuerzo de manera que retorne con creces.

De la misma forma que se formó el equipo docente del Programa con profesionales del área de primer nivel, la CEPIT y la UNICEN eligieron para este taller a Eduardo Mercovich, uno de los referentes en temas de Usabilidad y User Experience en Argentina. Actualmente es cofounder y director en Mamagrande, una organización en la que el diseño de experiencia se aplica a problemas sociales y de sustentabilidad, y anteriormente fue responsable del área de usabilidad en MercadoLibre.

¿Por qué la oferta excede al sector IT?

El taller no es solamente para profesionales, estudiantes o fanáticos del mundo IT. En la actualidad, de manera creciente y exponencial, la vida pasa por internet, y la mayoría de las actividades cotidianas se pueden realizar por este medio: trabajar, votar, estudiar, recrearse, socializar, consultar una historia clínica, comprar y vender, administrar todo tipo de bienes y servicios a través de pantallas. Al convivir de forma constante con dispositivos digitales, resulta fundamental acercar el conocimiento a la sociedad.

El Diseño UX es un tipo de diseño centrado en el usuario que cada vez gana más terreno en el mundo, tanto en empresas dedicadas exclusivamente a la tecnología como en firmas que se relacionan con los usuarios a través de dispositivos digitales. Este taller, que precede a un curso anual que realizarán la CEPIT y la UNICEN este año, es una experiencia muy novedosa a nivel nacional. Por ese motivo, es abierto a todo el público y está destinado a quienes estén interesado en el desarrollo y gerenciamiento de productos tecnológicos digitales e interactivos: líderes de proyecto (PM), Ingenieros de Sistemas, desarrolladores, programadores, diseñadores gráficos, diseñadores web, diseñadores industriales, investigadores de las TICs, sociólogos, antropólogos, educadores, agentes de marketing digital y agentes gubernamentales que trabajan en gobierno abierto.

Comentarios

Comentarios