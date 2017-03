Otro día de paro: los gremios docentes bonaerenses extienden a mañana la huelga

La decisión la tomaron los sindicatos de los maestros de la Provincia que se reunieron hoy. Coincide con el paro por el Día Internacional de la Mujer. Para mañana, estaban convocados para una reunión.

Cuando todavía no se cumplió la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por los sindicatos docentes nacionales, el Frente Gremial de la provincia de Buenos Aires decidió un nuevo paro de 24 horas para mañana. “Ante la falta de convocatoria para ofrecer una nueva protesta decidimos parar mañana en coincidencia con la protesta por el Día de la Mujer”, dijeron fuentes gremiales.

“Los 6 gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires -AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA- informan que el Gobierno Provincial no realizó convocatoria alguna. El Frente Gremial bonaerense ha resuelto declarar un paro de 24hs. para el dia 8 de marzo, y convocar a nueva reunión plenaria para analizar la continuidad de las medidas”.

Fuentes del gobierno bonaerense dijeron, sin embargo, que “la reunión está convocada desde el viernes para mañana a las 12 horas en el Ministerio de Economía”. Hasta ahora la Provincia hizo dos ofertas que fueron rechazadas: la primera fue un incremento del 18 por ciento en dos tramos, uno en marzo y otro en octubre. Luego se cambió por “todo lo que suba la inflación”.

Tras la confirmación del paro de mañana, la jefa de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, dijo a DyN que el paro es “ante la falta de convocatoria para iniciar la negociación”. “Ayer y hoy los docentes hicieron escuchar sus voces de malestar sobre la falta de soluciones a nuestros reclamos”, afirmó Petrocini, y agregó: “El gobierno debió haber registrado el mensaje y convocar a una reunión”.

Petrocini dijo que mañana por la tarde se volverán a reunir los seis gremios para definir el “plan de lucha”, aunque evitó confirmar si continuarán con el paro el jueves en caso de que el gobierno no los llame a dialogar.

En tanto, el secretario general de Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Angel Díaz, exigió una propuesta “en serio” a la administración provincial para destrabar el conflicto. “No hay capricho, lo que tienen que hacer es una oferta en serio y dejar esa posición necia y dura que tienen”, aseveró en declaraciones a Radio 10.

Díaz dijo que “todavía no hubo una convocatoria” del gobierno provincial a una nueva reunión para destrabar el conflicto salarial.

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, coincidió con Udocba en que la medida de fuerza se debe a la falta de diálogo con el gobierno provincial y reclamó una propuesta “superadora”. “Para que no haya paro la semana que viene el gobierno tiene que hacer una propuesta que no nos quede corta”, advirtió.

