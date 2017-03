ANSES explicó el alcance de la intervención de los escribanos en el programa de Reparación Histórica luego de la reunión que Cristian Salvi mantuviera con el Presidente del Colegio de Escribanos Delegación Tandil, Juan Manuel García y el Secretario de la entidad, Marcos María Badillo.

La intervención de escribanos en el programa Reparación Histórica está prevista para los casos de beneficiarios que no puedan suscribir los acuerdos con la huella, que es el procedimiento general del programa. Incluye, de tal modo, los casos de personas con huella ilegible; quienes tengan imposibilidad de movilización o traslado a la UDAI; beneficiarios internados en instituciones de adultos mayores o con internación médica; quienes permanecen temporariamente con reposo domiciliario; y los privados de la libertad.

El titular de la UDAI, Cristian Salvi, explicó que “la certificación de firmas está prevista para personas con situación de imposibilidad física, no mental, es decir, la persona tiene que contar con pleno conocimiento de sus actos. Si la persona, en cambio, tiene algún tipo de disminución de sus facultades de entendimiento, deberá promover un juicio de insania para el nombramiento de un curador que intervenga como representante legal”.

También destacó el funcionario que “el Colegio de Escribanos ya implementó en la Provincia de Buenos Aires el acuerdo suscripto con la ANSES para que se inscriban notarios, por lo que aquellas personas que ingresan al Programa Nacional de Reparación Histórica podrán llevar a cabo el trámite sin costo alguno”. El listado de escribanos al cual se hace referencia se encuentra disponible en la página oficial de ANSES (link: http://www.anses.gob.ar/reparacionhistorica/escribanos.html), no obstante que el titular podrá realizar la certificación de la firma con cualquier Escribano Público de su confianza.

