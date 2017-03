El Gobierno finalmente postergó el ingreso de Avianca al mercado low cost

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizará el anuncio en una conferencia de prensa luego del acto encabezado por el presidente Mauricio Macri. La empresa tiene pensado cubrir el trayecto Tandil – Buenos Aires, entre otros.

La presentación del Plan Aerocomercial para que las aerolíneas low cost hagan su ingreso en los cielos (y pistas) argentinas ya está en marcha. Pero tras el anuncio oficial, el gobierno nacional decidió postergar el ingreso de Avianca al mercado hasta tanto la empresa se adecúe a los criterios del nuevo decreto sobre conflictos de intereses de las empresas, que se publicará a través de un decreto en el Boletín Oficial. La Oficina Anticorrupción (AO), a cargo de Laura Alonso, será la que expida la decisión final.

Si bien varios funcionarios habían asegurado públicamente que no existía un conflicto para que la empresa comenzara a operar en territorio nacional, el presidente Mauricio Macri tomó la decisión de que se analizara previamente la llegada de la empresa, para evitar cualquier problema hacia delante.

“Por decisión del Presidente, hemos decidido enmarcar el proceso de aprobación de Avianca en la normativa que saldrá pronto sobre conflicto de intereses”, adelantó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en una conferencia de prensa que otorgó junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, luego de la presentación oficial.

En el discurso inaugural de Macri en las sesiones legislativas en el Congreso, el mandatario había adelantado que se publicarían dos decretos sobre juicios y contrataciones para la prevención de conflictos de intereses. La decisión actual va en línea con ese anuncio, y entonces la empresa no podrá volar hasta que no pase por esos filtros previos.

Una hora antes del discurso de Macri en el Congreso el 1 de marzo, el fiscal Jorge Di Lello imputó al Presidente, a su padre Franco Macri y a funcionarios y empresarios por “presuntas irregularidades” en la concesión de rutas a la aerolínea Avianca.

Esta investigación penal se da en el marco de la venta de la compañía MacAir a la aerolínea, que luego sería beneficiada con rutas aéreas y la posibilidad de operar como una low cost en la Argentina, tras presentarse a una audiencia pública en diciembre del año pasado.

Las potenciales rutas de Avianca

A través de un dictamen, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Junta Asesora de Transporte Aéreo, les había dado curso favorable a las 16 rutas pedidas por Avianca. Todas operan desde Buenos Aires y llegan a ciudades como Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concordia, Sunchales, entre otras.

Una vez que fuera aprobado por el Gobierno, la empresa de origen colombiano tenía el objetivo de operar en “dos o tres meses”, según habían asegurado fuentes allegadas a la empresa a Infobae, pero ahora esa decisión se postergó hasta que se avance en la investigación.

A continuación, estas son las rutas que habían sido aprobadas por la ANAC para Avian Líneas Aéreas:

1. BUENOS AIRES – SANTA FE – BUENOS AIRES

2. BUENOS AIRES – ROSARIO – BUENOS AIRES

3. BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN – BUENOS AIRES

4. BUENOS AIRES – VIEDMA -PUERTO MADRYN – BUENOS AIRES

5. BUENOS AIRES-MAR DEL PLATA-BUENOS AIRES

6. BUENOS AIRES-PUERTO MADRYN-COMODRO RIVADAVIA-PUERTO MADRYN-BUENOS AIRES

7. BUENOS AIRES-MONTEVIDEO (URUGUAY)-BUENOS AIRES

8. BUENOS AIRES-SAN LUIS-RIO CUARTO-BUENOS AIRES

9. BUENOS AIRES-SANTA ROSA-BUENOS AIRES

10. BUENOS AIRES-BAHÍA BLANCA

11. BUENOS AIRES-CONCORDIA- PASO DE LOS LIBRES

12. BUENOS AIRES-CONCORDIA-PARANÁ-BUENOS AIRES

13. BUENOS AIRES-PORTO ALEGRE (BRASIL)-BUENOS AIRES

14. BUENOS AIRES-SUNCHALES-RECONQUISTA-SUNCHALES-BUENOS AIRES

15. BUENOS AIRES-TANDIL-BUENOS AIRES

16. BUENOS AIRES-SUNCHALES-VILLA MARÍA-BUENOS AIRES

Comentarios

