Tandil no tiene basural; tiene uno de los mejores rellenos sanitarios de la provincia

Por Lic. Héctor Creparula(*)

Genéricamente, basural se denomina a un lugar donde se arroja basura. Ahora bien, técnicamente hay a grandes rasgos tres formas de disponer la basura que arrojan diariamente los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. En orden de mayor a menor impacto al medio circundante se podría diferenciar entre Basurero (o vertedero) a cielo abierto, es en aquellos casos en los que el municipio deposita la basura en un lugar y no lleva adelante ningún tipo de trabajo en dicho predio, Vertedero controlado, es un caso similar al anterior con la diferencia que el Municipio ejerce en el predio diferentes actividades que tienden a “mejorar” el espacio como puede ser la compactación, el aporte de tierra para ocultar, alambrado perimetral, etc. por último, se encuentra lo que se denomina Relleno Sanitario, en el que el tratamiento es muy superior a los anteriores ya que antes de arrojar la basura en lo que se denomina celda se instala una geo membrana que evita que el líquido lixiviado (líquido que genera la acumulación de basura) vaya a la tierra en forma directa, se lleva a cabo además un trabajo de compactación, cobertura con tierra, venteos, etc.Por otro lado, ese líquido es recolectado y tratado con un sistema de tratamiento de efluentes y parte del mismo es utilizado para el riego de celdas cerradas. Es importante destacar que muchas veces se comete el error de tomar los tres casos como lo mismo, es decir que los tres generan el mismo grado de impacto ambiental en el medio circundante. Esto último es totalmente erróneo ya que se la diferencia en juntar los efluentes, ventear gases generados, cubrir con tierra y forestar es muy diferente a solo tapar con tierra o no hacer nada.

La Ley 13592, de la Provincia de Buenos Aires, establece como debe ser la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La gestión integral comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento y disposición final.

Dentro de las cuestiones que enumera dicha normativa se puede resaltar lo que enuncia uno de sus artículos como principio “de Responsabilidad del Causante”, por el cual toda persona física o jurídica que produce detenta o gestiona un residuo, está obligada a asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes (todos los ciudadanos somos responsables sobre la basura). Por otro lado y no menos importante, la Ley enuncia conceptos como, “los principios de precaución, prevención, monitoreo y control ambiental”, “la consideración de los residuos como un recurso (valorización)”, “La participación social en todas las fases de la GIRSU”, etc.

El Observatorio Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, arroja para la Provincia las siguientes estadísticas: De los 101 municipios de la Provincia de Buenos Aires que no acceden a la cobertura de CEAMSE (CABA, AMBA, La Plata y Gran La Plata):

5 poseen relleno sanitario, (sin contar los rellenos post planta de separación)

40 con vertederos controlados o sin controlar

56 tienen plantas de separación de residuos en la que logran procesar una parte de lo que generan. Es muy importante tener en cuenta que hay muy pocos casos de plantas de separación que logran actualmente tratar más del 40% de los residuos generados, volcando el resto a relleno sanitario e incluso a vertedero controlado.

Tandil cuenta desde hace casi 20 años con el Relleno Sanitario, que como se menciona precedentemente, NO ES UN BASURERO A CIELO ABIERTO, es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados. Nuestra ciudad, es pionera en este tipo de sistema ya que la inmensa mayoría de los Municipios es el día de hoy que siguen con vertederos controlados en el mejor de los casos, incluso aquellos municipios con mucho menos habitantes y que las toneladas diarias son mucho más manejables (nuestra ciudad genera 130 toneladas diarias).

Si bien se está en el camino haciaconcretar lo expresado por la normativa mencionada precedentemente respecto a lograr una reducción del 30% de los residuos que son destinados a disposición final, el Municipio de Tandil a través de la Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas, ha desarrollado programas que llevan a cabo la Dirección de Medio Ambiente, La Dirección General de Servicios y la Dirección de Vialidad que buscan no sólo ir en pos del cumplimiento de la Ley sino que además de generar un real cambio de hábito en la población de Tandil.

Es por esto que hace dos años se vienen desarrollando los Puntos Limpios que son espacios donde los ciudadanos pueden llevar aquellos residuos que son rápidamente comercializables y hacerlo en forma limpia y separada. Esto cumple con la “Responsabilidad del Causante”, “Educación, prevención, monitoreo Valorización” y por supuesto“La participación social en todas las fases de la GIRSU”,ya que además del público que día a día concurre a los Puntos Limpios, los residuos son aprovechados por diferentes instituciones benéficas que hacen del residuo un recurso muy valioso para el desarrollo de sus actividades.

Actualmente desde los Puntos Limpios se envía a las instituciones 1400 kg/día además de acopiar las pilas del programa “Apila Pilas” (hay en la actualidad más de 7000 kg acopiados), esto significa casi un 2% del total de los residuos que se generan en Tandil, pero a su vez significa el 7% de los residuos uinorgánicos que se pueden reutilizar (papel, plástico, vidrio, etc.).

(*)Profesional de la Dirección de Medio Ambiente Municipio de Tandil

