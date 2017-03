Schmid y Pablo Moyano recibieron a las CTA, que acompañarán la marcha del 7 de marzo

Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, y el

secretario gremial de la central obrera, Pablo Moyano, recibieron hoy en la

sede de Azopardo 802 a los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo

Micheli, organizaciones que ratificaron su participación en la marcha del 7

de marzo próximo.

De este modo, las tres centrales volverán a confluir por segunda vez en una

protesta contra el gobierno de Cambiemos, luego de la movilización conjunta

realizada el 29 de abril último en el bajo porteño, cuando aun no se había

producido la reunificación cegetista.

Del encuentro, que se llevó a a cabo en el tercer piso de la sede

cegetista, no participaron los otros dos miembros del triunvirato de la

CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

Al finalizar el cónclave, Moyano explicó a los medios presentes que “se

dejaron de lado algunas diferencias y se priorizó la defensa de los

intereses de los trabajadores”, a la vez que destacó que “se debe priorizar

el mercado interno, como dice el documento que se va a leer el martes 7, y

no abrir las importaciones en forma indiscriminada”.

Al respecto, dijo que “esa apertura de las importaciones en forma

indiscriminada es lo que está destruyendo a las empresas nacionales”,

citando como ejemplo industrias como “calzado, ceramistas, textiles y

plásticos”.

“Nosotros queremos defender al empresariado argentino”, sostuvo.

Consultado por las diferencias entre la CGT y el Gobierno, Moyano precisó

que “la CGT se retiró de la Mesa de Diálogo porque no se cumplieron los

acuerdos, entonces no tenía sentido seguir, ni siquiera podemos hablar de

fútbol”.

Acerca de qué instrumentos podrían reactivar el diálogo, el gremialista

destacó que “cesen los despidos y suspensiones, que cesen las importaciones

indiscriminadas y que no le pongan techo a las paritarias”.

Por su parte, Micheli señaló que “la apertura de importaciones quita

aranceles a productos importados y está haciendo estragos en el sector

industrial y no hay ninguna perspectiva, ninguna posibilidad de recomponer

la economía en la Argentina, teniendo en cuenta que lo que se reclama es

tener mayor poder adquisitivo para los trabajadores y jubilados, si se

siguen trayendo productos de afuera y se destruye la industria nacional”.

Al referirse a las dificultades de trabajadores y empresas nacionales,

Micheli puntualizó que “la medida que toma el gobierno es cortar el hilo

por el lado más delgado, echar trabajadores”:

“Ante este cuadro de situación -señaló- la verdad que es muy importante

que las tres centrales estemos juntas en la movilización del 7 de marzo,

donde seguramente saldrá la convocatoria a un paro nacional”, añadió.

En tanto, Yasky ratificó “la voluntad de garantizar que la marcha en

defensa del trabajo y la producción sea multitudinaria”.

“Creemos que va a ser una movilización que va estar engrosada por los

trabajadores que hoy sufren la incertidumbre de no saber si mañana van a

tener trabajo”, señaló.

Yasky también marcó la necesidad de un acto que “demuestre que la unidad de

los trabajadores es para defender los intereses que tienen que ver con el

salario, la producción, y va a ser muy importante la presencia de la

pequeña y mediana empresa”.

Finalmente, Moyano anticipó que los oradores del acto del martes serán los

tres secretarios generaales de la CGT: Daer, Acuña y Schmid.

