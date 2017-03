Lorenzino dijo que el freno en la suba de peajes es un paso adelante en los derechos de los consumidores

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino,

consideró hoy que la decisión de la Justicia en lo Civil y Comercial de La

Plata que ordenó suspender el aumento de los peajes en las rutas de la

provincia, “es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los

consumidores”.

El funcionario se refirió así a la medida adoptada ayer por el juzgado

Civil y Comercial 25 de La Plata, a cargo de Carlos Catoggio, quien ordenó

“no innovar” y retrotraer las tarifas a los valores previos al aumento de

los peajes en la ruta 2, el Corredor del Atlántico (ruta 11) y la Autopista

Buenos Aires-La Plata.

La Defensoría del Pueblo había cuestionado ante la justicia las

resoluciones 78 y 79/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios

públicos, al sostener que “no brindan una información adecuada y veraz de

los alcances de los aumentos, ni refiere qué costos han incrementado de tal

forma la tarifa”.

En el fallo, el magistrado consideró que ante la decisión de aumentar las

tarifas “es necesario informar adecuadamente y otorgarles efectiva

participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores

afectados”.

Para ello, entendió que “la normativa consumeril sí exige el cumplimiento

del deber de información, resultando dicho procedimiento -la audiencia

pública- el más idóneo al permitir una amplia convocatoria y un debate de

todos los sujetos involucrados”.

En declaraciones formuladas a Radio Mitre, Lorenzino explicó hoy los

argumentos por los cuales objetaron los aumentos en las tarifas de peajes,

y detalló que “el primero es la falta de proporción y razonabilidad de los

aumentos, y el segundo tema tiene que ver con la formalidad de que no se

cumplió con el ámbito de participación de usuarios y vecinos que es la

audiencia pública”.

“Esa formalidad, más la discusión de fondo que es la razonabilidad de

aumentos, es lo que la Justicia le exigió. Por eso, retrotrajo las subas en

las autopistas administradas por Aubasa, que es Ruta 2, Ruta 11, y

Autopista Buenos Aires – La Plata”, dijo.

Sostuvo que “hoy se paga la tarifa anterior al 15 de febrero, ya que en

representación colectiva de todos los bonaerenses nos presentamos y la

Justicia hizo lugar a esta medida cautelar”, y agregó: “nosotros

pretendemos discutir en audiencia pública la razonabilidad y

proporcionalidad del aumento que se llevó adelante”.

“No tenemos porqué los usuarios pagar y ser castigados por la inversión que

no se hizo”, analizó, y anticipó que como las audiencias no son

vinculantes, “vamos a presentar un proyecto de ley en la provincia de

Buenos Aires con los servicios provinciales para que las audiencias

públicas tengan un sentido, y que la participación de la discusión después

se refleje en la tarifa”.

En esa línea, el Defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, expresó en

declaraciones radiales que “el juez hizo lugar al pedido formulado por

nosotros, retrotrayendo los valores del peaje a los que surgían

anteriormente de la resolución que dictó la empresa que los administra”.

Enfatizó en que “si la empresa realizara la audiencia y de allí surgiera la

necesidad de incremento de las tarifas, podrían hacerlo, pero lo cierto es

que el juez destacó otras situaciones: cómo llegar a La Plata ya que la

autopista es la única vía de acceso para llegar a la capital bonaerense por

la ausencia de tren”.

“En esa audiencia deben conocerse cuáles son las inversiones. Se decía que

había un retraso importante, pero éste ya quedó subsanado con el aumento

anterior. Yo quisiera saber qué mejoras hicieron ahora y si las autopistas

nos acortan el tiempo de tránsito a La Plata. Durante estos años se

invirtió muy poco”, reflexionó Martello, y finalizó: “Es interesante que lo

discutamos, porque sino nadie nos escucha. El juez ordenó que se nos

escuche y esto es un paso adelante”.

