Las áreas municipales en conflicto levantaron los paros y se reactivaría la discusión paritaria

El Secretario de Gobierno, Oscar Teruggi, anunció ayer que los directores de las áreas de Mucamas del Sistema de Salud Pública, Espacios Verdes Públicos y Control Urbano, le informaron que los trabajadores levantaron las medidas de fuerza y los empleados estaban retomando sus tareas. “El Sindicato aún no nos oficializó el levantamiento de los paros y supongo que en las próximas horas firmaremos el acta acuerdo”, explicó el funcionario.

Teruggi afirmó que “veníamos trabajando desde hace varios días para intentar destrabar los conflictos en las tres áreas. Una era en el sistema de salud, respecto de la posibilidad de incorporar algunas mucamas. El problema se genera por la cantidad de licencias que hay en el personal y eso hace que haya una disminución que se vea reflejada en el servicio”.

“En Control Urbano, los trabajadores cobran una bonificación en operativos nocturnos. Los mismos son optativos y no obligatorios para el personal. Aquellos que participan de esos operativos cobran una bonificación fija y luego se activa el pago de horas extras. Lo que se reclamaba era incrementar esa bonificación, que nosotros habíamos dicho que considerábamos que era justo, porque era una suma fija y se había depreciado por la inflación”, añadió.

Y recordó el reclamo en Espacios Verdes Públicos, donde los empleados pretendían que fueran corridos de sus lugares tanto el capataz general, como el segundo capataz, argumentando malos tratos. En ese sentido, nos hemos mantenido firmes, porque no hay ninguna actuación administrativa ni ninguna denuncia que haga suponer este corrimiento. Además, son cargos ganados por concurso, con lo cual la situación se complejiza aun más”.

El funcionario lunghista aseguró que “hemos hecho varias propuestas, nos hemos reunido y hemos acordado trabajar en silencio, sin declaraciones en los medios para tratar de acortar las distancias”.

En ese sentido, informó que “en el día de hoy (por ayer) he sido notificado por los directores de las tres áreas que los paros estarían levantados y que el personal está a disposición”, aunque aclaró que aún no contaba con “una confirmación del sindicato en este sentido”.

DESCUENTOS

Consultado sobre si se aplicarían descuentos por los días de paro, Teruggi explicó que “en el caso de Espacios Verdes, que había una respuesta ya dada por escrito al gremio, el 18 de febrero, los descuentos se empezaron a realizar el día 20. Son siete días para descontar, que son producto de la negociación, por supuesto”.

Y advirtió que “no habrá descuentos en las otras dos áreas, porque nosotros empezamos a evaluar a partir del momento en que notificamos una respuesta oficial al reclamo y se procede al descuento de los días. En estos dos casos, la respuesta no había llegado, pero vamos a ver cómo hacemos para que haya devolución de horas”.

PARITARIAS

Respecto de la negociación paritaria, el secretario recordó que “hasta ahora hubo una sola reunión y luego se suscitaron estos tres conflictos y nosotros tomamos la decisión de que mientras hubiera medidas de fuerza, no íbamos a mantener reuniones por paritarias. Si logramos confirmar el cese de los tres reclamos, seguramente la semana entrante estaremos renovando las reuniones por ese tema”.

Analizó que “si uno mira la primera pretensión del sindicato, estamos muy lejos. Pero desde aquel momento hasta ahora, se han ido resolviendo muchos temas paritarios y hay una tendencia ya generalizada, donde los gremios, excepto los docentes, han aceptado hacer algún acuerdo y luego ir monitoreando trimestralmente el proceso inflacionario”.

“Nosotros lo que le dijimos al sindicato, es que vamos a respetar el proceso inflacionario del año en curso. Si este es del 20%, haremos los esfuerzos necesarios para cubrir ese 20%. Y tenemos en discusión, el reconocimiento de algún punto respecto de la diferencia que se estableció en el año pasado”, agregó.

Teruggi dijo creer que “la lógica indica que vamos a ir en el mismo sentido. Habrá que ver si el gremio tiene la voluntad de colaborar y adecuarse en las pretensiones a la realidad del país y los demás gremios”.

EL STMT CONFIRMÓ EL CESE DE LOS PAROS

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, reconocieron que los trabajadores resolvieron discontinuar las medidas de fuerza, “aunque no aceptaron las propuestas del Ejecutivo”.

Al respecto, se explicó que solo el caso de las mucamas del sistema de salud pública, “estaría cerca de solucionarse, con algunas incorporaciones”.

Pero respecto de Control Vehicular Urbano, se indicó que “los inspectores no aceptaron los $30 más en la suma fija que ofreció el gobierno y lo que decidieron fue no participar más de los operativos nocturnos, que, como bien dijo Teruggi, son optativos. Así que no habrá más control vehicular en horario nocturno en la ciudad”.

Y sobre el conflicto en Espacios Verdes Públicos, trascendió que los trabajadores del sector, ante la negativa del Ejecutivo de desplazar a los capataces y al director del área, “decidieron pedir todos, el pase de área. Los compañeros resolvieron levantar el paro porque recibieron muchas presiones y amenazas de descuentos”.

