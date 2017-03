Inquietud en Polivalente porque la provincia no habilita el SUM

Trascendió el malestar de los responsables de la Cooperadora de la Escuela Secundaria Polivalente de Arte, debido a que el SUM del edificio de 4 de Abril y Sarmiento está terminado, según la empresa constructora, pero las autoridades educativas de provincia no habilitan el espacio y de esa forma, la institución debe alquilar otro espacio para que el alumnado asista a las clases de Educación Física.

Esto pone a la cooperadora en una verdadera encrucijada, dado que a pocos días de comenzar las clases, deberían alquilar un espacio para que el alumnado acuda a recibir las clases de Educación Física, teniendo terminado el SUM, que era una parte muy esperada para esa actividad, porque supone un importante ahorro de dinero para los padres de la cooperadora.

Además, el predio en el que los alumnos de Polivalente tuvieron Educación Física en 2016, elevó en demasía sus pretensiones económicas y desde la cooperadora no estarían dispuestos a pagar ese monto.

El enojo se acrecienta porque los responsables de la empresa constructora aseguran a directivos y miembros de cooperadora, que el SUM está terminado y listo para ser usado, pero desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, no se habilita el espacio y eso hace que permanezca vedado al acceso de los alumnos, porque la empresa no quiere correr riesgos, si la provincia no recibe y habilita ese sector.

Según fuentes consultadas en la comunidad educativa de “Poli”, hasta ahora no se ha brindado alguna explicación desde el gobierno provincial respecto de las demoras en la habilitación del SUM.

La preocupación radica en que las autoridades de La Plata estén esperando recibir toda la obra de la nueva Polivalente, para recién habilitar todo ese sector. Pero para eso, restan aún seis meses más de trabajo por parte de la constructora.

Por eso, lo que se pide es que se autorice una entrega parcial, como se hizo en su momento con el sector de la nueva entrada y los pabellones de aulas.

Días atrás, autoridades del Consejo Escolar Tandil estuvieron en la Unidad Ejecutora Provincial y consultaron por la situación de Polivalente, aunque según trascendidos, regresaron sin certezas al respecto y tampoco obtuvieron definiciones sobre el avance en la entrega del SUM.

