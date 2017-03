Informaron que la salud de Evo está “controlada” y descartaron “enfermedad grave”

La salud del presidente de Bolivia, Evo Morales, está “controlada” y los

médicos que lo atienden desde ayer en Cuba diagnosticaron que es víctima de

un “virus tratable” y descartaron una “enfermedad grave”, informó el

vicepresidente Álvaro García Linera.

“La salud está controlada y los informes médicos son positivos; las

dolencias son controlables y tratables de manera rápida, y lo vamos a tener

de regreso sano y con la misma vitalidad”, dijo García Linera en

conferencia de prensa.

“Estoy contento de esta revisión; estábamos muy preocupados de que pudiera

ser que un órgano interno estuviera involucrado, pero no hay afección en

ningún órgano interno sino que se trata de un virus tratable”, agregó el

funcionario, citado por la agencia estatal boliviana ABI.

García Linera afirmó que conversó por teléfono con Morales esta mañana,

después de que los médicos cubanos lo examinaran.

Dijo que el mandatario padecía disfonía y dolores intercostales, y subrayó

que sus colaboradores se alarmaron “al revelarse una afección interna en su

abdomen”, precisó ABI.

“El día miércoles (ayer) nos reunimos de emergencia y decidimos que

teníamos que cuidar la saluda del presidente Evo y se decidió de manera

rápida un viaje a Cuba para que le hicieran una revisión exhaustiva porque

se estaban complicando los cuadros”, detalló García Linera.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, informó anoche que Morales

había viajado a La Habana para someterse a una “evaluación de rutina” por

una “afección persistente en la garganta”.

“Prácticamente está muy afónico” y eso lo ha “obligado a hacer obediencia a

la evaluación del galeno para que pudiera trasladarse” a la capital cubana,

indicó Martínez.

El inesperado viaje del mandatario fue criticado por una legisladora

opositora, que lo calificó de “lujo” innecesario, y respaldado por dos

figuras del oficialismo, sin que hubiera hasta esta tarde información

oficial sobre el estado del mandatario.

“Viajar a Cuba por una afección en la garganta, habiendo muchísimos

bolivianos que tienen afectados los riñones, que tienen cáncer y que no

tienen las condiciones para ingresar ni a un centro médico”, dijo la

senadora Jeanine Añez, de la Unidad Democrática opositora.

“El presidente se da el lujo cuando en Bolivia tenemos galenos que son

buenos en su área”, agregó la legisladora.

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, explicó que a Morales “ya

le han tratado cinco médicos y a pesar de que le han recetado varios

medicamentos, hasta ahora no ha podido sanarse”.

“Con esa preocupación de sanarse más rápidamente y que los diagnósticos

sean mucho más exactos es que ha optado por viajar a Cuba”, explicó

Cocarico.

“Nosotros pedimos al presidente que consulte en Cuba y nosotros creímos

pertinente eso, porque la salud no es juego”, afirmó la presidenta de la

Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño.

