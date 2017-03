Independiente recibe en el clásico a Unión y Progreso

Esta noche, a partir de las 21.30 en el polideportivo Duggan Martignoni, el rojinegro recibirá al equipo de Villa Italia en un compromiso válido por la última fecha de la segunda fase. Ambos elencos se juegan cosas importantes en este partido.

Gran parte de la ciudad estará pendiente de uno de los hechos deportivos del mes como esta nueva edición, la cuarta de la temporada en el Provincial de Clubes, del clásico del basquet tandilense. Independiente llega a la última fecha de la segunda fase como puntero e invicto en condición de local pero sabe que necesita un triunfo que le garantice la primera ubicación de la tabla general de la competencia. Mientras que los de Villa Italia buscarán esa victoria que le de la posibilidad, en caso que otros resultados ajenos lo ayuden, de culminar esta instancia entre los primeros cuatro del torneo.

El equipo de Nicolás Rusconi viene muy bien en este tramo del certamen y la recuperación se dio a partir de haber ganado en Villa Italia hace tres semanas. Igualmente para este compromiso esta en deuda la participación del capitán Valerio Andrizzi quien sufrió un esguince de tobillo cuando ganaron en Punta Alta, hace un par de fechas atrás.

Emmanuel Hartstock, uno de los referentes del rojinegro, en diálogo con este medio señaló que “llegamos bien a este cotejo luego de poder afianzar nuestro juego a partir de lo que el técnico nos pide. Tal vez lo negativo pasa por el hecho de que Valerio (Andrizzi) esta lesionado y podría ser una ausencia importante para nosotros”.

Más tarde aseguró que “en general estamos bien porque se cumplieron los objetivos planteados, estando ante la posibilidad, en caso de ganar el clásico, de terminar en el primer puesto de la tabla general”.

“Con Unión el partido anterior en Villa Italia no teníamos margen de error y a partir de esa victoria ya sabíamos que dependíamos de nosotros. Luego nos propusimos ganar en Punta Alta y vencer a El Fortín. Pudimos cumplir y ahora estamos ante la cancha de finalizar en la primera ubicación”, sostuvo el base rojinegro.

Por otro lado, el basquetbolista afirmó que “los últimos clásicos tuvieron mucha repercusión y quizás fue por el hecho que se dieron por un Provincial. Creo que es un espectáculo para que pueda ir el público en general, no solamente las personas a las que les gusta el basquet”.

En el final, Emmanuel Hartstock dijo que “todavía no tocamos un techo y tenemos que ser más ambiciosos que es ir por el gran objetivo. No nos desviamos del camino y somos uno de los candidatos que tiene el torneo pero no tenemos que salirnos de este rumbo”.

INDEPENDIENTE – UNIÓN Y PROGRESO

Probables formaciones

Independiente: Emmanuel Hartstock, Federico Silveyra, Lautaro Lanusse, Leandro Mateo y Facundo Sanz.

DT: Nicolás Rusconi.

Unión y Progreso: Ezequiel Barroso, Mariano Novara, Gastón González, Juan Pablo Trapote y Gerardo Guzmán.

DT: Carlos Zulberti.

Cancha: Polideportivo Duggan Martignoni.

Jueces: Emanuel Sánchez – Eduardo Ferreyra (Bahía Blanca).

Hora: 21.30.

Comentarios

Comentarios