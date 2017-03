Cerámica Blanca recibió importante subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

La cooperativa de trabajo Cerámica Blanca recibió en los últimos días un subsidio por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por 326 mil pesos que utilizarán para la reparación de una maquinaria y para la compra de materia prima. En la mañana de ayer, el intendente Miguel Lunghi visitó la planta de producción y conversó con los trabajadores.

“Son un ejemplo. Se les cayó el mundo cuando eran Cerámica Tandil y no se resignaron a perder esto e hicieron una cooperativa. Desarrollo Local del Municipio las ayudó mucho a formar la cooperativa, le dimos un subsidio en forma mensual durante mucho tiempo y lotes para que puedan construir sus viviendas; también hubo ayuda de la Universidad, del Gobierno nacional anterior y ahora de este”, aseguró.

“Cada día trabajan más, venden más y tienen ganas de seguir creciendo por eso los vamos a seguir acompañando. Casos como este hay que traspolarlo a todos los lugares porque es la manera de poner de pie a la Argentina, que todo el mundo viva de su trabajo”, agregó el Jefe comunal que concurrió acompañado por el secretario de Gobierno, Oscar Teruggi y del responsable del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en Tandil, Néstor Muller.

En el espacio de trabajo que el Municipio les cedió en comodato, Nina Pochetini, una de las trabajadoras de la Cooperativa comentó que el subsidio será destinado para el arreglo de una máquina “que es muy costoso y para la compra de materia prima que requiere un desembolso grande”, y agradeció las gestiones del Centro de Referencia para conseguirlo, así como la constante colaboración del Municipio y de la gente en general.

“No parecen seis años, parece que empezamos ayer porque estamos con las mismas ganas de trabajar, de no vivir de un subsidio, más allá de casos como este que nos sirve para seguir creciendo. Tenemos posibilidades de ampliar el mercado y estamos con todas las ganas y expectativas”, agregó.

Cerámica Blanca funciona en el Parque Industrial de la ciudad, donde posee un local de venta al público que funciona de lunes a viernes de 8 a 14 y los sábados de 10 a 18 horas.

Según sus propias palabras, la historia de la Cooperativa comenzó en diciembre del 2009, luego del cierre de Cerámica Tandil, cuando un grupo de trabajadoras y trabajadores decidieron emprender una larga lucha para mantener sus fuentes de trabajo y recuperar la empresa.

El camino no fue fácil pero finalmente el 14 de enero del 2011 pusieron en marcha la fábrica, bajo el nombre de Cerámica Blanca y desde entonces no han dejado de producir y de crecer.

“Somos personas orgullosas y satisfechas de los logros obtenidos y somos conscientes de que es mucho el esfuerzo que aún debemos hacer para sacar adelante nuestra fábrica, mantener nuestra fuente de trabajo y continuar creando muchos empleos más”, aseguran.

