Francisco confesó a 12 sacerdotes romanos y les pidió “memoria, esperanza y discernimiento”

El papa Francisco confesó hoy a una docena de sacerdotes romanos y los

animó a “hacer crecer” la fe con “memoria, esperanza y discernimiento”.

“Si la fe no crece queda inmadura. Y son vidas humanas y sacerdotales a

medio camino porque la fe no creció ni fue mas allá. Quedó inmadura. Y

nosotros sacerdotes, si no tenemos una fe madura capaz de generar fe en los

otros, podemos hacer tanto mal. Y si la fe crece podemos hacer el bien”,

aseveró el Pontífice de cara a los párrocos y sacerdotes de la Diócesis de

Roma, durante un encuentro en la Basílica papal de San Juan Letrán.

Tras confesar a una docena de sacerdotes durante casi una hora apenas

llegado a la Basílica de las afueras de la capital italiana, Francisco

dedicó el encuentro a tratar con los religiosos “el progreso de la fe en la

vida del sacerdote”.

“A mi me ayuda apoyarme en tres puntos: la memoria, la esperanza y el

discernimiento del momento. La memoria, como dice el catequismo, se radica

en la fe de la iglesia, en la fe de nuestros padres; la esperanza es eso

que nos hace sostener la fe y el discernimiento del momento lo tengo

presente en el momento de poner en práctica la fe que obra a través de la

caridad”, enumeró el Obispo de Roma.

El encuentro del Obispo de Roma con los sacerdotes de la Diócesis, en el

que citó repetidamente su “programática” exhortación apostólica “Evangelii

gaudium” (La alegría del Evangelio, 2013) es una tradición del tiempo que

la tradición católica enmarca en la Cuaresma, iniciada ayer con la

celebración del miércoles de ceniza por parte del Pontífice.

En ese marco, además, la semana próxima Francisco encabezará junto a la

Curia romana el clásico retiro para ejercicios espirituales en la localidad

de Ariccia, a 70 kilómetros del Vaticano, donde estará de domingo a

viernes.

