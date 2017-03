Para Abal Medina, en el discurso de Macri “el único dato fue el aumento de la producción de arándanos”

El senador Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) consideró hoy

que el discurso de Mauricio Macri en la apertura del 135° período de

sesiones ordinarias fue “pobre” y que tuvo como único dato concreto “el

aumento de la producción de arándanos” .

“El único dato fue el aumento de la producción de arándanos”, subrayó Abal

Medina en declaraciones a TN y añadió que “el discurso fue muy pobre”.

Macri se refirió al incremento de la producción de arándanos en Mendoza,

hecho que vinculó con las obras de remodelación del aeropuerto, en un tramo

del discurso en el Congreso en el que destacó los trabajos en terminales

aéreas que permiten “aumentar las exportaciones”.

En cuanto al conflicto docente, presente en el discurso de Macri ante la

Asamblea Legislativa, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner opinó que

“la paritaria nacional docente habría que haberla hecho, como gesto

político” y no dudó al sentenciar que “el gobierno (bonaerense) no tiene

los recursos para pagar el aumento” y que “el gobierno nacional debería

darle los recursos”.

